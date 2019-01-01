Gazişehir Gaziantep FK'nın Gaziantepspor ile bağlantısı var mı?

Süper Lig için Hatayspor'la karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep FK, nasıl kuruldu ve Gaziantepspor ile bağlantısı var mı?

'de sezonun son Süper Lig yolcusu olmak için 'la karşılaşacak olan FK sık sık bir dönem Süper Lig'de boy gösten Gaziantepspor ile sık sık karşılaştırılıyor. Oysa bu ikim aslında birbirinden farklı.

2016 - 2017 sezonunda ligden Süper Lig'den düşen Gaziantepspor, ertesi sezon da Spor Toto 1. Lig'den 2. Lig'e düşmüştü. Kırmızı-siyahlı takım TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle sezona -3 puanla başlarken 19 Ocak 2019'da da kapanma kararı alarak ligden çekildi.

Gazişehir Gaziantep FK ne zaman kuruldu?

Gazişehir Gaziantep FK ise 1988'de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla kurulmuştu. Kulüp 2017'ye kadar bu isimle mücadele ederken 15 Haziran 2017'de ismini değiştirerek Gazişehir Gaziantep FK adını aldı.