Gaziantep Teknik Direktörü Sa Pinto: Trabzonspor 3 puan için hakeme teşekkür edebilir

Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Trabzonspor maçının ardından karşılaşmanın hakemine sitem etti.

Süper Lig'de Trabzonspor, Gaziantep'i sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "Trabzonspor bu maç için hakeme teşekkür edebilir. Çok güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım ama bugün bu maçı kazanmayı hiç hak etmedi." diyerek sitemlendi.

Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, karşılaşmanın çok çekişmeli geçtiğini belirtti.

"İlk yarıda defansif anlamda çok iyi organize olduk. Trabzonspor’un ofansif oyuncularının kalitelerinin farkındaydık. Kontra ataklarla boşlukları değerlendireceğimizi biliyorduk. İlk yarı çok fazla sahip olmadık ve son paslarımızı iyi veremedik. İlk yarıda biraz daha sabırlı olup topu daha fazla tutabilirdik. Ama yine de kontra ataklardan tehlike yarattık. İlk yarıda rakipte istediğimiz oyunu oynatmadı ama ikinci yarı çok farklıydı."

"Takımımla gurur duyuyorum"

İkinci yarının topun kendilerinde daha fazla olduğunu ve daha iyi oynadıklarını ifade eden Pinto, şunları kaydetti:

"Birçok gol pozisyonuna girdik. Kendi sahasında oynayan bir rakibe karşı ikinci yarıda hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Bir ortaları ve gol pozisyonları vardı. Orada bir konsantrasyon düşüklüğünde böyle bir pozisyon yaşandı. Beraberliği yakalamak için çok pozisyona girdik. Maçı hak ettik. Bence hakem veya VAR her kimse iki penaltımızı vermedi. Kenan’ın pozisyonu yüzde yüz penaltıydı. Burada en azından adil sonuç beraberlikti. 3 puan kaybetmeyi hak etmedik. Takımımın sahadaki duruşu ve mücadelesinden dolayı gurur duyuyorum. Bu mücadeleleriyle daha fazlasını hak ettiler. Trabzonspor bu maç için hakeme teşekkür edebilir. Çok güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım ama bugün bu maçı kazanmayı hiç hak etmedi.''