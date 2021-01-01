Gaziantep FK'nin nöbetçi golcüsü: Kenan Özer

Gaziantep FK'de Kenan Özer, geride kalan haftalarda görev aldığı maçlarda adeta takımın nöbetçi golcüsü hâline geldi.

Önceki sezon TFF 1. Lig'de mücadele ederken Ankaragücü'nden Gaziantep FK'ye transfer olan 33 yaşındaki tecrübeli forvet, şampiyonluk yaşadığı Gaziantep temsilcisiyle iki sezondur Süper Lig'de boy gösteriyor.

Geçen sezon 29 maçta görev alıp üç gol atan Kenan, bu sezon ise geçen yılın istatistiklerini şimdiden yakaladı. Geride kalan 15 lig maçının kadrosunda kendisine yer bulan ancak 7'sinde ilk 11'de şans bulan Kenan, bu maçların sadece birinde karşılaşmanın son düdüğüne kadar sahada kalabildi. Geride kalan 15 lig müsabakasında 575 dakika forma şansı yakalayan Kenan, maç başına 38 dakika süre ortalamasını buldu.

Takımına katkı sağlıyor

Mücadeleci yapısıyla dikkati çeken Kenan, bu sezon üç gol atarken, son olarak oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da takım arkadaşı Kevin Mirallas'ın golünü hazırlayan isim oldu.

Bu sezon Beşiktaş ve maçlarında da rakip fileleri havalandıran Kenan, 3-1 kazanılan maçında da karşılaşmanın skorunu belirleyen frikik golüne imzasını attı.

Erzurum deplasmanında da bir puanın alınmasında etkili rol oynayan Kenan, bu sezon yedek kulübesinden takımına en çok katkı sağlayan isim oldu.

"Var gücümle takımıma katkı sağlamak istiyorum"

Anadolu Ajansı' na açıklamalarda bulunan Kenan, takımın iyi bir arkadaşlık ve aile ortamına sahip olduğunu söyledi.

Bu durumun takımın ve bireysel olarak her oyuncunun performansına olumlu anlamda katkı sağladığını aktaran Kenan, şöyle konuştu:

"Benim için sahada ne kadar kaldığım önemli değil, önemli olan sağladığım katkı. İster bir dakika ister 90 dakika görev verilsin, ben her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bunun en önemlisi de benim performansımdan ziyade takımımızın alacağı sonuçlardır. Ben var gücümle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Daha iyilerini yapabilmek için çok daha fazla çalışacağım."