Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi

Süper Lig kariyerine 2016'da Kayserispor'da başlayan Gaziantep FK'nin Kamerunlu savunma oyuncusu, ligdeki 100. maçına eski takımına karşı çıktı.

Gaziantep FK'nin Kamerunlu stoperi Jean-Armel Kana Bıyık, Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

3 Temmuz 1989'da 'nın Metz şehrinde dünyaya gelen Kana Bıyık, 2007-2008 sezonunda Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre takımıyla sözleşme imzalayarak profesyonelliğe adım attı.

2010-2011 sezonunda aynı ülkenin 1. Lig ekiplerinden 'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonunda da 'nin yolunu tuttu. Kana Bıyık, 2016-2017 sezonunda 'ye geldi ve İstiklal Mobilya 'un formasını 3 sezon terletti.

Kayseri ekibiyle 3 sezonda ligde 85 maçta forma giyen ve 1 gol atan savunma oyuncusu, bu sezon öncesi Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı.

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Gaziantep temsilcisiyle 15 lig maçına çıkan ve 1 de gol atan Kana Bıyık, Süper Lig'de 100 karşılaşmada forma giyerek dalya dedi.

Futbol kariyerinde az takım değiştirerek istikrarlı bir görüntü veren Kana Bıyık, Türkiye Kupası'nda da 7 kez forma giydi.

Kana Bıyık: Duygusal bir maçı geride bıraktım

Kana Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beni Türkiye'ye Kayserispor getirmişti. O yüzden kariyerimde farklı bir yeri var. Kayserispor karşısında 100. maça çıktım ve bu çok anlamlı oldu. Duygusal bir maçı geride bıraktım." diye konuştu.

Gaziantep FK ile güzel bir grafik yakaladıklarını anlatan Bıyık, "Türkiye'de mutluyum. Uzun yıllar burada mücadele etmek isterim. Her zaman mücadele gücümü artırmaya çalışacağım."