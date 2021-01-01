Gaziantep FK'de Marius Sumudica krizi

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Marius Sumudica'ya yapılan yeni sözleşme teklifi konusu, Sivasspor maçı sonrasında yeni bir boyut kazandı...

Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup 'a 2-1'lik skorla boyun eğen Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica, yeni sözleşme konusuyla ilgili olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere Rumen teknik adam bir süredir yaptığı açıklamalarda kulüpten yeni sözleşme beklediğini ifade ediyordu. Kırmızı-siyahlı kulüp ise Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yaptığı açıklamayla Sumudica'ya bir miktar ücret artırımıyla yeni sözleşme teklifinin yapıldığını ve deneyimli teknik adamın yanıtının beklendiğini bildirdi.

"Bana saygı göstermeyen insanlarla çalışmam zor"

Bu gelişme üzerine maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, "Sosyal medyada hakkımda konuşulan şeyler var. Paranın peşinden koştuğum söyleniyor. 'nin bilmesini istiyorum ki bu gerçek değil. Öyle olsaydı şu an başka bir takımın başında olurdum. Maçtan önce kulübümün bana daha iyi bir kontrat teklif ettiği açıklandı ama bu doğru değil. Başkanla dün bir toplantı yaptık, maaşımda %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Başkan, 'Oyunculara veriyorsun da kulüp için neden vermiyorsun?' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Onların teklifine cevap vermedim. Sonra odama gelip 80 bin euro fazla teklif ettiler, bu 80 bin euro'yu 8 kişiye bölmemi istediler. Benim maaşım 600 bin euro. Başarı yakalamış bir hocaya böyle teklif yapılmasını anlamıyorum. Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum, bu ülkeyi seviyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor, bana saygı göstermiyorlar." dedi.

"Bu teklifi hakaret olarak kabul ediyorum"

Rumen teknik adam başarılı bir performans ortaya koymasına rağmen ücretinde indirim talebi istenmesini anlamadığını vurgularken, şöyle devam etti: "Takım küme mi düşüyor da benim maaşımın %10 düşürülmesini istiyorlar? Yaptığımın karşılığı bu mu? Bana yapılan bu teklifi hakaret olarak kabul ediyorum. Sezon sonuna kadar buradayım, sonra ne olur bilmiyorum. 'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim. Kulübe yardım edeceğim!"

Mehmet Büyükekşi'den Sumudica'ya yanıt

Sumudica'nın bu açıklamaları sonrasında Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Sumudica'nın sürekli yeni sözleşme konusunu gündeme getirdiğini anlatırken, "Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Spor ekonomisi çok kötü. Tribünler boş, reklam gelirimiz yok. Biz bu seneki ücretinde herhangi bir indirim istemedik, maaşı neyse ödüyoruz." dedi.

"Sumudica'nın istediği parayı Fatih Terim almıyor"

Mehmet Büyükekşi, 49 yaşındaki teknik adamın yıllık ücretinin 920 bin euro olduğunu belirtirken, şöyle devam etti: "Yardımcıları dahil kendisine 1.2 milyon euro ödüyoruz. 240 bin euro da puan başına bonusu var. Şu an 1.6 milyon euro artı primlerle 1 milyon 900 bin euro istiyor. Fatih Terim dahil bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor? Biz bu seneki ücretinde indirim istemedik. Tüm başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ortada bir başarı varsa bu ortak bir başarıdır. İndirim istedik çünkü seneye durumlar ne olacak belli değil. Kimse Gaziantep Futbol Kulübü'nden büyük değil. Şu an üçüncüyüz diyor ama daha lig bitmedi. Bakalım nasıl bitireceğiz?"

"Açıklamaları talihsizlik"

Büyükekşi ayrıca Sumudica'nın şu an bir alacağı olmadığını ve bundan sonra da maaşını ödemeye devam edeceklerini sözlerine eklerken, "Bu sene için indirim istemiyoruz. Kırmızı kart gördü yanında olduk, sarı kart gördü yanında olduk, bundan sorna da yanındayız ama bu açıklamaları talihsizlik. 'Futbolculara para verdin, bize de jest yap' dedik. Çünkü seneye bu paraları ödeyecek durumumuz yok." ifadelerini kullandı.