Gaziantep FK'de 4 kişinin daha testi pozitif çıktı

Salgının yayılma hızı artarken Gaziantep FK'da testi pozitif çıkan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde ikisi futbolcu 4 kişide daha pozitif bulguya rastlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların, teknik heyetin ve idari personelin PRC testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İki futbolcumuzla iki personelimizin daha testleri pozitif çıktı. Kulübümüz tarafından yapılan testler neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.