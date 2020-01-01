Gaziantep FK'da iki imza

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, iç transferde Kenan Özer ve Oğuz Ceylan ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, devre arası transfer döneminde ilk imzalarını iç transferdeki oyuncularına attırdı.

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kenan Özer ile bir araya gelerek, sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

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Gaziantep ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Oğuz Ceylan'ın sözleşmesini ise 3 yıl uzattı.

Açıklamada, "Kulübümüze geçtiğimiz sezon devre arası katılan ve şampiyonluk sevinci yaşamayı da başaran Kenan Özer ve Oğuz Ceylan'ı tebrik eder, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 17 resmi maça çıkan Kenan Özer 5 gol - 1 asist, aynı sayıda maçta forma giyen Oğuz Ceylan ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.