Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok

Abdul Aziz Tetteh'in, en az 3 ay daha forma giyemeyeceği bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir süredir sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan Abdul Aziz Tetteh, 3 ay daha oynayamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tetteh'in tedavisi sürüyor.

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Tedavisinin ilk aşaması geçilmesine rağmen yapılan tetkiklere olumlu cevap alınamayan ve ağrıları geçmeyen Tetteh'in, detaylı araştırma ve sağlık kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.

Tetteh, yurt dışında özel bir hastanede sol ayak diz kıkırdağından başarılı bir operasyon geçirdi.

Abdul Aziz Tetteh'in, en az 3 ay daha forma giyemeyeceği bildirildi.