Gaziantep FK teknik direktörlük görevine Ricardo Sa Pinto'yu getirdi

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğuna Ricardo Sa Pinto'yu getirdi.

Gaziantep FK, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli teknik direktörle bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

48 yaşındaki Sa Pinto, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticiler Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan'ın katıldığı törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.

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Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.