Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının ardından Halis Özkahya hakemliği bıraktı mı?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa arasındaki maçı yöneten Halis Özkahya, yaptığı hatanın ardından hakemliği bıraktı.

Yaptığı hata sonrasında istifasını veren Halis Özkahya'nın, son yıllarda futboldan zevk almadığı ve kulüplerin hakemler üzerinde büyük baskılar oluşturduğu için hakemlik görevini bıraktığı belirtiliyor.

Ne söylendi?

Gaziantep ve Kasımpaşa arasında oynanan maçın ardından bu olay çok konuşulurken TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Halis Özkahya'nın hakemliği bıraktığını açıkladı:

''Halis Özkahya hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur. Yaptığı hatanın Avrupa'da emsali yok ama insandan bahsediyoruz. Herkes hata yapabiliyor.

"Halis Özkahya FIFA hakemidir fakat son yıllarda kulüplerin ona baskı oluşturduğunu hissediyordum. Federasyonun bu konu hakkında açıklama yapmasını bekliyorum. Hakeminin arkasında durması lazım.

"Federasyonun, bu istifayı kabul etmemesi gerekiyor çünkü bu tür olayların önüne geçemezsiniz. Allah'tan maç 2-0'dı da iki takımın teknik direktörü de yapıcı konuşmalar yaptılar. Avrupa maçlarını yöneten bir hakemimize sahip çıkılmalı."

Ne yaşandı?

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının hakemi Halis Özkahya, karşılaşma sonuna 9 dakika eklemesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi. Yaptığı hatanın farkına varan hakem Halis Özkahya, oyuncuları sahaya tekrar çağırarak müsbakadaki kalan 5 dakikalık süreyi oynattı.

Hakemin çağrısının ardından bazı futbolcular, duştan çıkıp sahaya tekrar dönmek zorunda kaldı.

Halis Özkahya, 2017-18 sezonunda Başakşehir - Osmanlıspor maçında da benzer bir hata yapmıştı. Özkahya, bu müsabakanın sonuna 4 dakika eklemesine rağmen maçı 90+3'te bitirmişti.

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