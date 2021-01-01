Gaziantep FK, Gençlerbirliği karşısında zoru başardı

​Ricardo Sa Pinto'nun ekibi, yaklaşık 35 dakika 10 kişi oynadığı maçta geri düşmesine rağmen Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. 2 maçtır gol atamayan ve galip gelemeyen Ricardo Sa Pinto'nun öğrencileri, şeytanın bacağını kırdı ve 58. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen başkent temsilcisini mağlup devirmeyi başardı.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçında golleri kimler attı?

Karşılaşmada gol perdesi, ilk yarıda açıldı. Konuk ekipte Sandro Lima, 20. dakikada başkent ekibini 1-0 öne geçirdi. 58. dakikada Kevin Mirallas'ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Gaziantep FK, 59. dakikada Kenan Özer'in kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

79. dakikada sahneye Jefferson çıktı ve Brezilyalı oyuncu, fileleri havalandırarak Gaziantep FK'yi 2-1 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca, ev sahibi mücadeleyi 2-1 kazandı.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçının kırılma anı

Normalde bir kırmızı kart görüldüğünde, maçın kırılma anı bu kırmızı kart olur fakat Gaziantep FK, 10 kişi kalmasına rağmen maçı çevirmeyi başardı. Dolayısıyla Jefferson'ın galibiyet golü, mücadelenin kırılma anı olarak ön plana açıktı.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçının oyuncusu

60. dakikada oyuna girip 79. dakikada fileleri havalandıran Jefferson, Gaziantep FK'nin galibiyetinde büyük rol oynadı ve maçın oyuncusu olmayı hak etti.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçının rakamı: 10

Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran, yoluna Mehmet Altıparmak ile devam eden Gençlerbirliği, adeta kazanmayı unutmuş durumda. Gaziantep FK deplasmanında da rakibin 10 kişi kalmasına rağmen galip gelemeyen başkent ekibi, ligde 10 maçtır galibiyet yüzü görmüyor.

İki takım kaç puanda?

Gaziantep FK, bu kritik galibiyet ile puanını 43'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

Gaziantep FK, 6 Mart Cumartesi günü, Dolmabahçe'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise 7 Mart Pazar günü Başakşehir'i konuk edecek.