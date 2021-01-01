Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Süper Lig 'in 22. haftasında Galatasaray, zorlu Gaziantep FK deplasmanında ter dökecek.
Kalyon Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1' den canlı yayınlanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
- Gaziantep FK - Galatasaray maçı hangi kanalda?
- Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Sezonun ilk yarısında 39 puan toplayan Galatasaray, puan durumunun üçüncü sırasında yer alıyor.
Gaziantep FK ise, Galatasaray'ın bir basammak altında bulunuyor. Son iki maçını kazanamayan kırmızı-siyahlılar, ilk yarıyı 35 puanla kapadı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kazanmıştı. Gaziantep FK, o yenilgiden sonra uzun süre bir daha mağlubiyet yaşamamıştı. Güneydoğu temsilcisi, şu ana kadar sezonun en az yenilgi yaşayan takımı konumunda.
Öte yandan Süper Lig'e çıktığından bu yana Galatasaray ile üç kez karşılaşan Gaziantep FK, bu maçların hiçbirini kazanamadı.
|Maç
|Gaziantep FK - Galatasaray
|Tarih
|29 Ocak Cuma
|Saat
|19:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Gaziantep FK'nın muhtemel 11'i: Günay, Kana-Bıyık, Oğuz, Olokowski, Djilbodji, Tosca, Vetrih, Jefferson, Maxim, Morais, Kenan Özer
Sakat: -
Cezalı: Muhammet Demir
Şüpheli: Mirallas
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda, Emre Kılınç, Belhanda, Onyekuru, Babel
Sakat: O ğulcan, Emre Taşdemir, Şener, Diagne, Omar, Feghouli, Falcao
Cezalı: -