Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Özellikle hücum bölgesinde eksikleri bulunan Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Süper Lig 'in 22. haftasında Galatasaray, zorlu Gaziantep FK deplasmanında ter dökecek.

Kalyon Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1' den canlı yayınlanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Sezonun ilk yarısında 39 puan toplayan Galatasaray, puan durumunun üçüncü sırasında yer alıyor.

Gaziantep FK ise, Galatasaray'ın bir basammak altında bulunuyor. Son iki maçını kazanamayan kırmızı-siyahlılar, ilk yarıyı 35 puanla kapadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kazanmıştı. Gaziantep FK, o yenilgiden sonra uzun süre bir daha mağlubiyet yaşamamıştı. Güneydoğu temsilcisi, şu ana kadar sezonun en az yenilgi yaşayan takımı konumunda.

Öte yandan Süper Lig'e çıktığından bu yana Galatasaray ile üç kez karşılaşan Gaziantep FK, bu maçların hiçbirini kazanamadı.

Maç Gaziantep FK - Galatasaray Tarih 29 Ocak Cuma Saat 19:00

TV yayını beIN Sports 1 İnternet yayını beIN Connect

Gaziantep FK'nın muhtemel 11'i: Günay, Kana-Bıyık, Oğuz, Olokowski, Djilbodji, Tosca, Vetrih, Jefferson, Maxim, Morais, Kenan Özer

Sakat: -

Cezalı: Muhammet Demir

Şüpheli: Mirallas

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda, Emre Kılınç, Belhanda, Onyekuru, Babel

Sakat: O ğulcan, Emre Taşdemir, Şener, Diagne, Omar, Feghouli, Falcao

Cezalı: -