Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK son üç sezondur ülkesinin Partizan takımında oynayan Lazar Markovic'i transfer etti.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde sürdüren Gaziantep FK kadrosunu bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic ile güçlendirdi. Benfica'da parladıktan sonra Liverpool tarafından transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı potansiyeline ulaşamayan Markovic, son üç sezondur Partizan forması giyiyordu.

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'nın birinci dönemi olan 2015-2016 sezonunda imza atan Markovic, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken iki gol ve üç asistle oynamıştı. Özellikle birden hızlanabilme yeteneğiyle Süper Lig'de fark yaratan Markovic futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de övgü almıştı. Markovic'in stilinin kendi futbolculuğu yıllarındaki stiline benzediğini belirten Dilmen oyuncuya olan beğenisini dile getirmişti.

Liverpool 25 milyon euro ödemişti

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Liverpool rotasyonunun bir parçası olmayı başaramayan Markovic, Sporting Lizbon, Hull City, Anderlecht ve Fulham gibi takımlarda oynadıktan sonra altyapısından yetiştiği Partizan'a dönmüştü. Partizan'daki ilk sezonunda 16 maçta beş gol atan Markovic, son iki sezonda ise sakatlığın izlerini silmiş gibi görünürken, 68 maça çıktı.

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Liverpool'un 2014 yazında 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Markovic, Partizan ile olan kontratının sona ermesinin ardından yaz başından bu yana serbest oyuncu statüsündeydi. Kariyerinin en iyi dönemini Jorge Jesus yönetiminde Benfica'da geçiren Markovic, kanat oyuncusu olarak parlamasına rağmen son dönemde 8 numara olarak görev yapıyordu.

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