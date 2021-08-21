Gaziantep FK - Beşiktaş maçında dikkat çeken beş detay

Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan son şampiyon Beşiktaş, sahadan bir puanla ayrıldı.

Süper Lig'in ikinci haftasında yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde Marius Sumudica döneminde olduğu gibi yine beşli savunmayla oynamaya başlayan Gaziantep FK'ye konuk olan son şampiyon Beşiktaş, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Özellikle hücumda tempo problemi yaşayan Beşiktaş, Gaziantep savunmasını aşamadı.

Nkodou bekleneni veremedi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11'de geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine Kevin Nkoudou'yu tercih ederken, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğa 19 gol, 5 asistlik katkı yapan Cyle Larin bu maça da yedek kulübesinde başladı.

Nkodou'nun daha çok çizgiye yakın oyunu beşli savunma oynayan Gaziantep'in nispeten daha rahat bir oyun sergilemesini beraberinde getirirken, ilk 45 dakikada rakip ceza sahasında iki kez topla buluşan Fransız oyuncu devre arasında yerini Larin'e bıraktı.

İkinci yarıda dört kez rakip ceza sahasında topla buluşan Larin, Rosier'in sağdan yaptığı ortayla kendi imzası haline gelen arka direk gollerinden birine çok yaklaşsa da son vuruşu yeterince iyi yapamayınca takımını öne geçiremedi.

Dicko'nun çıkışı etkiledi

Maçın ilk 32 dakikalık bölümünde Beşiktaş ceza sahasında dört kez topla buluşan Gaziantep, Nouha Dicko'nun sakatlanmasının ardından maçın büyük bir bölümünde hücumda çoğalmakta ve topu Beşiktaş yarı sahasında tutmakta çok zorlandı.

Dicko'nun sakatlığından maçın sonuna eklenen 10 dakikalık uzatma bölümüne dek rakip ceza sahasında sadece bir kez topla buluşabilen Gaziantep, duraklamalarda iki fırsat bulsa da değerlendiremedi.

Yabancı sayısı dengeleri bozdu

Karşılaşmanın 67. dakikasında üç oyuncu değişikliği yapan Beşiktaş'ta Atiba ve Kenan Karaman'ın yerine yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi oyuna dahil olurken, sahada sekiz yabancı oyuncu bulundurma kuralından dolayı oyundan alınan üçüncü isim ise geçen sezonun yıldızı Rachid Ghezzal oldu.

Geçen sezon attığı kilit paslar ve maç sonlarında attığı gollerle şampiyonluğun kilit isimlerinden olan Ghezzal'ın skor 0-0'ken büyük bir olasılıkla performanstan ziyade yabancı sınırı nedeniyle oyundan alınması, yabancı sınırının bu sezon bütün takımları olduğu gibi Beşiktaş'ı da zorlayacağını ortaya koydu.

Djilobodji fark yarattı

Gaziantep'in bir dönem Chelsea forması giyen tecrübeli stoperi Papy Djilobodji, karşılaşma boyunca sergilediği performansla alkış aldı. Takım arkadaşı Jean Armel Kana-Biyik'ın yokluğunda beşli savunmanın merkezinde görev yaparken, Beşiktaş'ın hücum oyuncularıyla girdiği 10 ikili mücadelenin dokuzunu kazanan Djilobodji, takımının ligde aldığı ilk puanda büyük rol oynadı.

Ersin kaleyi bırakmıyor

Beşiktaş'ın Gaziantep'ten bir puanla dönmesinde önemli rol oynayan etkenlerden biri de kaleci Ersin Destanoğlu oldu. Duraklamalarda Furkan Soyalp'ın yakın mesafeden çektiği şutta gole izin vermeyen Ersin, Mert transferinin ardından her ne kadar yedek kalması beklense de formayı kolay kolay teslim etmeyeceğini gösterdi.