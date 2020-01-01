Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen: Marius Sumudica ile yolları ayıracağımız iddiaları doğru değil

Teknik direktör Sumudica'nın gönderileceği iddia edilen Gaziantep FK'de asbaşkan Özmen bu söylentileri reddetti.

Gaziantep FK asbaşkanı Müslüm Özmen, Marius Sumudica'nın görevden alınacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sporx' e konuşan Özmen, Sumudica'nın yerine bir başka Rumen antrenör Constantin Galca'yı düşündükleri yönündeki söylentileri de yalanladı.

Sumudica'dan memnun olduklarını belirten Özmen, "Hocamız şu an Romanya'da ve virüs tedbirleri kapsamında herkes gibi evinde bu süreci geçiriyor. Daha önce de bu tarz haberler yapıldı. Bunlar tamamen yanlış şeyler. Hocamızla mutluyuz ve daha yapacak çok işimiz var" dedi.