Gaziantep FK, 2022-23 sezonundaki maçlarını neden kendi sahası Kalyon Stadyumu'nda oynamıyor?

Kırmızı-siyahlı kulüp, 2022-23 sezonuna sahasında başlayamadı. Peki neden?

Gaziantep temsilcisi, Spor Toto Süper Lig’in başlamasıyla sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Ancak, onlar için iyi sonuçlar kadar maçlarını neden sahalarında oynamadığı da konuşuldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin, maçlarını sahasında oynamamasının nedeni ise yeniledikleri saha zeminlerinin şu anda tam olarak hazır olmaması.

Bu yüzden, Gaziantep FK maçlarını sahası Kalyon Stadı'nda oynamıyor, çünkü onların sezon başında zeminini riske etmek gibi bir düşünceleri yok.

AA

Gaziantep FK, maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Kırmızı-siyahlılar, zeminde yaptıkları çalışma nedeniyle maçlarını oynayamadıkları için alternatif saha arayışına girişti.

Ve çareyi uzakta aramadı.

Gaziantep, komşu şehir Hatay'ın stadyumundan oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu ve olumlu bir cevap aldı.

Bunun üzerine, 2022-23 sezonuna Hatay Stadyumu'nda "merhaba" dedi.

Hatay Stadyumu ne kadara mal oldu?

25 Haziran 2021 yılında 142 milyon 900 bin lira karşılığında yapılan stadyum, zemini ve atmosferiyle Süper Lig'in en iyi arenalarından birisi olarak dikkat çekiyor.

Hatayspor'un stadının kapasitesi, 25 bin kişiyi konuk edecek kapasitede tasarlandı.

AA

Gaziantep FK şu ana kadar ne yaptı?

Erol Bulut'un öğrencileri, sezona zorlu Sivasspor deplasmanında başladı ve karşılaşmadan 1-1 eşitlikle ayrılarak 1 puanı kopardı.

Daha sonra, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayan Gaziantep, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Siyah-kırmızılı ekip bir sonraki hafta, sahasında maçlarını oynadığı ve yabancılık çekmediği Hatay Stadyumu'nda ev sahibi ekiple karşılaştı.

Ve deplasman diye nitelendirilen maçı, Hatayspor önünde 2-1 kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

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