Gaziantep FK 2-1 Kayserispor: Gaziantep FK, Sumudica sonrası ilk galibiyetini aldı

Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk ettiği maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo 'u ağırlayan Gaziantep FK, rakibini 2-1 mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı ekip Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra maça geçici olarak takımın başına geçen Erdal Güneş yönetiminde çıktı.

Hes Kablo Kayserispor ise yeni teknik direktörü Dan Petrescu yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Zoran Kvrzic (kk.) ve 77. dakikada Alexandru Maxim (pen.) kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor'un tek golü ise 61. dakikada Dimitris Kolovetsios'tan geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 34 puana yükselirken, Hes Kablo Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

26. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer'in çevirdiği topu, kaleci Doğan elinden kaçırdı. Muhammet Demir'e çarpan top az farkla auta gitti.

31. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza alanı içinde Kvrzic, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

37. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Maxim, kötü bir vuruş yaptı ve kaleci Doğan Alemdar topu rahatlıkla kontrol etti.

50. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanında topla buluşan Muhammet Demir, yakın mesafeden kötü bir vuruş yaptı, top kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

61. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Avramovski'nin kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Pedro Henrique, topu rakibinden kurtarıp kaleye şut çekti ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü.

71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Ceylan, Ackah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler önce korneri işaret etti ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi.

73. dakikada VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

89. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında Pedro Henrique'nin ceza alanına ortasında İlhan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.