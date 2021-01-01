Gaziantep 0-0 Antalyaspor | Gol sesi çıkmadı, Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti

Gaziantep deplasmanından 0-0'lık eşitlikle dönen Antalyaspor üst üste dördüncü beraberliğini aldı. Antalyaspor'un yenilmezlik serisi de 10 maça çıktı.

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep, Antalyaspor'u konuk etti.

Son haftalarda aldığı üst üste beraberliklerle dikkat çeken Antalyaspor seriyi bozmadı. 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi bitti. İki takım da birer puana razı oldu.

Gaziantep - Antalyaspor maçının olayı: Dever Orgill hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın 53. dakikasında Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Antalyasporlu Dever Orgill oyuna devam edemedi.

Sedyeyle saha kenarına alınan Orgill daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Çarpmaya bağlı baş dönmesi yaşadığı öğrenilen tecrübeli golcünün tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Gaziantep - Antalyaspor maçının istatistikleri

Antalyaspor bu sezon Süper Lig'deki 12. beraberliğini aldı. Ligin en çok beraberliğe sahip takımı kırmızı-beyazlıları 10 beraberlikle Sivasspor takip ediyor.

Ersun Yanal'ın ekibi ayrıca yenilmezlik serisini de 10 maça yükseltti. Antalyaspor bu 10 maçlık dönemde 3 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

İki takım kaç puanda?

Sahadan beraberlikle ayrılan iki takımdan Antalyaspor puanını 33'e yükseltti. Gaziantep ise 39 puana ulaştı.

İki takımın sıradaki maçları

Antalyaspor bir sonraki maçta, Süper Lig'de zor günler geçiren Başakşehir'i konuk edecek.

Gaziantep ise Yeni Malatyaspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazanan Konyaspor'un konuğu olacak.

Teknik direktörler ne dedi?

Ersun Yanal: Biz kazanmak için mücadele ediyoruz. Takım oyununda da kazanma stratejisi geliştiriyoruz. Yaptığımız tüm duruş, çalışma kazanmak için. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de kazanmak istedik ama olmadı. Ligin 37 puan üstündeki kademeye geçmek ve orada üstlere gitmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirip daha iyi oynamak istiyoruz. Biz sayıları çok önemsemiyoruz. Bizi ilgilendiren şey, kazanmak.

Ricardo Sa Pinto: O değerlendiremediğimiz pozisyonlardan sonra bir süre oyunun kontrolünü kaybettik. İkinci yarı daha kontrollü oynadık. İkinci yarı, top bizdeyken daha sabırlı oynayabilirdik ve son 20 metrede daha doğru kararlar almalıydık. Birçok kez kaleye geldik ama Kevin Mirallas ile bulduğumuz önemli pozisyonu gole çevirmeliydik. Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçı kazanmalıydık.