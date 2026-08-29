José Mourinho, Real Madrid'in genç orta saha oyuncusu Thiago Pitarch'ın geleceğini netleştirdi ve aldığı tekliflere rağmen oyuncunun A takımda kalmasında ısrarcı olduğunu, ayrılık fikrini reddettiğini vurguladı. Sözlerini ise 19 yaşındaki oyuncuya yönelik, Valdebebas'taki toplantıda hazır bulunanları güldüren esprili bir tavsiyeyle noktaladı.

Mourinho, Pitarch'ın A takımda oynayabilecek kapasitede olduğunu kanıtladığını söyleyerek, Castilla ile yaptığı çok sayıda maçın gerekli potansiyele sahip olduğunu teyit ettiğini belirtti; ancak seviyesinin onu Castilla ligindekinden daha üst düzey müsabakalara layık kıldığının altını çizdi.

Portekizli teknik adam şöyle ekledi: "O, A takımın vazgeçilmez bir oyuncusu ve ben onu çok beğeniyorum. Ayırt edici özelliklere sahip ve 21 oyuncudan oluşan bu grubun bir parçası." Mourinho, oyuncunun hazır olur olmaz gruba katılacağını ve oynama fırsatı bulacağını vurguladı.

Mourinho, Pitarch'ın şu anda Castilla kadrosunda kayıtlı olmasına rağmen A takımın hesaplarının bir parçası haline geldiğini açıkladı. Bu durum, oyuncunun kulüple A takım oyuncusu olarak yeni bir sözleşme imzalamasına da yansımış oldu; teknik ekibin oyuncunun yeteneklerine olan güvenini teyit eden bir adım olarak.

Teknik adam, Álvaro'nun oyuncuya Castilla ile çok sayıda fırsat vermede oynadığı role dikkat çekerek, bu maçların onun oynayabilme kapasitesini açıkça kanıtladığını söyledi; ancak Pitarch'ın ihtiyaç duyduğu rekabetin, Castilla takımının maçlarını oynadığı seviyeyi aştığını düşünüyor.

Sözlerinin sonunda Mourinho esprili bir tarafa geçerek genç oyuncuya doğrudan bir tavsiyede bulundu ve şunları söyledi: "Ona söyleyeceğim tek şey, bacak kaslarının benim bacak kaslarıma benzediği; ciddi bir antrenmanla birkaç kilo alması gerekiyor." Bu yorum, basın toplantısı salonunda kahkahalarla karşılandı.