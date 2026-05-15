Belçika milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosunda Mika Godts'ın yer almaması, milli takım teknik direktörü Rudi Garcia'ya göre sol kanat pozisyonundaki yoğun rekabetle ilgili. Gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre ise Ajax'ın forveti, Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının başka bir nedeni var.

"Godts'ın istatistiklerinin etkileyici olduğu doğru. Önceki milli maç döneminde gösterdiği performanstan çok memnun kaldım," dedi Garcia, Cuma günü Belçika kadrosunun açıklanmasıyla ilgili bir basın toplantısında.

Garcia ayrıca, Dünya Kupası öncesinde sol kanat pozisyonundaki rekabetin çok şiddetli olduğunu vurguladı. "Sol kanattaki seçeneklere bir bakın. Orada Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek Leandro Trossard ve Manchester City'nin X faktörü olan Jérémy Doku var. Ayrıca, o pozisyonda oynayabilecek Diego Moreira (RC Strasbourg) da var."

Tavolieri ise Cuma günü X aracılığıyla tamamen farklı bir yorumda bulundu. ''Son haberlere göre, Mika Godts'ın kadroda yer almamasının ardında, özellikle Kırmızı Şeytanlar'ın teknik ekibinin, Doku'nun yedeği olarak rol üstlenecek saf bir sol kanat oyuncusunun, Dünya Kupası'nda hiç ya da çok az oynarsa bu durumu zor kabulleneceği endişesi yatıyor.''

"Bu durumun, takım içindeki genel havayı tehlikeye atma riski doğuracağı. Rudi Garcia'nın basın toplantısında bahsettiği ünlü grup dinamiği teorisi," diye ekliyor Belçikalı gazeteci, Godts hakkındaki haberine.

Godts kadroya seçilmemiş olsa da, Garcia tüm oyunculara ihtiyaç duyduğu takdirde hazır olmaları çağrısında bulunuyor. ''Ön kadroda yer alan herkes, zor olsa da hazır olmaya devam etmelidir. Hayal kırıklığını anlıyorum, ancak Dünya Kupası'na daha beş hafta var, yani her şey olabilir.''

Belçika, yaklaşan Dünya Kupası'nda G Grubu'na çekildi ve Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Turnuva hazırlıkları kapsamında Kırmızı Şeytanlar, Hırvatistan ve Tunus ile maç yapacak.