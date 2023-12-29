Gazeteci Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu'na çok sert çıktı.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ı buluşturacak Riyad’daki Süper Kupa maçı yaşanan kriz nedeniyle iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe; derbinin iptal edildiğini ortak bir metinle duyurdu.

Ne söylendi?

Üç kurumdan yayımlanana ortak bildiride konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

Mehmet Demirkol çıldırdı!

Socrates YouTube kanalında Süper Kupa'da yaşanan krizi yorumlayan gazeteci Mehmet Demirkol, TFF'yi tutumundan ötürü şu sözlerle eleştirdi:

"Biz 100 yıl önce kararımızı vermiş bir ülkeyiz. Sen benim adıma, benim ulusum adına Suud ile Atatürk pazarlığı yapıyorsun.

"Bu kadar ilkesizlik olur mu? Ülkenin kurucusu tartışılır mı? Kim verdi sana bu yetkiyi? Kimsiniz siz? Nasıl yapabilirsin bunu? Ne hakla?"