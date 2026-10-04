Belçika, pazartesi akşamı Fransa ile Stade de France’ta oynayacağı Uluslar Ligi maçında zorlu bir sınav verecek. Teknik direktör Mark van Bommel ilk 11’i hakkında ser verip sır vermese de Het Nieuwsblad ondan yine de bazı yanıtlar koparmış gibi görünüyor.

Belçika’yı çok zorlu bir görev bekliyor. Zira rakip Fransa’nın yanı sıra iki kritik oyuncusundan da yoksun olacak. Toplam 220 milli maça çıkan orta saha oyuncuları Kevin De Bruyne ile Youri Tielemans, cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

De Bruyne ve Tielemans, geçen pazartesi Brüksel’de iki ülke arasındaki ilk karşılaşmada (0-1) öncü rol üstlenmişti. Şimdi ise başkalarının liderlik göstermesi gerekiyor. Hollandalı teknik adam, "Bunu diğer herkesden bekliyorum" dedi.

Van Bommel, "Bireyleri daha iyi hale getiremem ama takımı geliştirebilirim. Youri ve Kevin elbette çok önemli, bu yüzden cezalı olmaları üzücü. Ama ben takımı iyi hazırlarsam, herkesin takıma yardım edebilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Jarno Bertho, Van Bommel’e bu liderlik rolünü Romelu Lukaku’dan bekleyip beklemediğini soruyor. Belçika tarihinin en golcü oyuncusu hakkında, forma süresi azlığı nedeniyle çok şey konuşuluyor. "Evet ama bunu yalnızca Youri, Kevin ve Romelu gibi oyunculardan beklemiyorum."

"Bu, tüm sorumluluğu onların üstlenmesi gerektiği anlamına gelir. Bunu tüm takım yapmalı. Diğer çocukların da öne çıkması gerekiyor ve bu da oluyor. Çocuklar gerçekten çok iyi maçlar oynuyor. Bunu teknik direktör olarak görmek güzel."

Ardından Van Bommel’e pazartesi günü kaptanın kim olacağı soruluyor. "Bunu söylersem kimin oynayacağını da öğrenmiş olursunuz, değil mi? İlk 11’de olacak biri olacak" diyerek gülen teknik adam, kaptanın pazartesi daha önce de pazubandı takıp takmadığını doğrulamak istemedi. "O kadar çok maç oynandı ki..."

Bertho ise mevcut Belçika kadrosunda daha önce ülkesi adına kaptanlık yapmış yalnızca üç oyuncu bulunduğunu hemen hatırlatıyor: Timothy Castagne, Hans Vanaken ve elbette Lukaku. Bunlardan biri mi olacak? Van Bommel gülerek, "Olabilir" yanıtını verdi.

Daha sonra teknik direktöre pazartesi günü Lukaku’dan ne beklediği soruluyor. "Bu, onun oynayacağını varsaydığınız anlamına geliyor..." diyerek sırıtıyor. "Romelu, iki ya da üç oyuncuyu üzerine çeken bir oyuncu, kaleye yakın bölgede oldukça keskin ve gerektiğinde iyi bir sprinti de var. Eğer oynarsa, bunu yine beklerim."

Son olarak Van Bommel, orta saha hakkında da ‘köşeye sıkıştırılıyor’. "Orta sahanın Roméo Lavia, Nicolas Raskin ve Hans Vanaken’den oluşması ne kadar muhtemel? Çünkü aslında elinizde kalan tek üç orta saha bunlar..." Van Bommel gülerek, "Sanki teknik direktör sensin" dedi.

"Bu ihtimal var ama kendimi buna bağlamıyorum. Benden ilk 11’i söylememi de bekleyemezsiniz. Oyuncular biliyor, en önemli olan da bu" diyerek muhtemelen çok şey anlatan bir göz kırpmayla sözlerini noktaladı. Het Laatste Nieuws’te yer alan röportajı buradan izleyebilirsiniz.



