İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Gavi'nin milli takıma dönüş sürecini değerlendirdi. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, Uluslar Ligi maçları için açıklanan son 27 kişilik kadroya alınmasa da De la Fuente, Gavi'nin dünya şampiyonu İspanya için hâlâ özel bir durum olduğunu vurguladı.

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Gavi, ana kadrodan ayrı olarak iyileşmesini sürdürüyor

İspanya, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere ile oynayacağı son Uluslar Ligi grup maçlarına hazırlanırken Barcelona orta saha oyuncusu Gavi iyileşme sürecini sürdürüyor. Orta sahanın kilit isimleri Rodri ve Dani Olmo'nun sakatlık nedeniyle forma giyememesiyle İspanya'nın orta sahasındaki forma rekabeti yoğunluğunu koruyor.

De la Fuente, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino ve Fermin Lopez'in yanına orta sahadaki seçeneklerini artırmak için Atletico Madrid'den Pablo Barrios ile Real Betis orta saha oyuncusu Marc Roca'yı kadroya çağırdı.

Şu anda kadroda yer almasa da Gavi'nin millî takımdaki konumu tartışma konusu değil.

De la Fuente: Gavi özel bir istisna

Kadro açıklama basın toplantısında konuşan De la Fuente, Gavi'nin kendisi için ayrı bir yerde olduğunu vurgularken genç oyuncuyu formunu geliştirmeye devam etmeye teşvik etti.

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De la Fuente, "Gavi her zaman bir istisnayı hak ediyor. Bu gruba girmek çok zor," dedi.

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Teknik direktör, genç oyuncunun uzun vadeli geleceğine duyduğu güveni yineleyerek, "Gavi kendisi olmaya devam etmeli. Herkes gibi gelişmeyi sürdürmesi gerekiyor," diye ekledi.

İspanya orta sahasında sakatlıklara çözüm arayışı

Rodri ve Olmo gibi kilit isimlerin yokluğu, De la Fuente'yi orta saha düzenini değiştirmeye zorladı. Buna rağmen teknik direktör, elindeki oyuncu seçeneklerine güveniyor.

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Pablo Barrios, sakatlık nedeniyle önceki fırsatları kaçırmasının ardından kadroya dönerken Marc Roca, Betis ile sezona güçlü bir başlangıç yapmasının ardından yeniden çağrıldı.

De la Fuente, yüksek standartları ve grup içindeki karşılıklı güveni korumanın yeni orta saha oyuncularının İspanya'nın taktiksel gerekliliklerine sorunsuz uyum sağlamasına imkân verdiğini vurguladı.

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İspanya'nın orta saha düzeni için uzun vadeli plan

İspanya, perşembe günü Çek Cumhuriyeti ile Prag'da oynayacağı maç öncesinde pazartesi günü antrenman merkezinde toplanacak.

İspanya, mart ayında oynanması planlanan Uluslar Ligi çeyrek finallerine katılmayı hedeflerken De la Fuente, Gavi'nin kulübündeki gelişimini takip etmeyi sürdürecek.

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Dünya şampiyonu, gelecekteki büyük turnuvalar için kadro derinliği oluştururken 42 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor.