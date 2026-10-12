Beklenen Camp Nou randevusuna 13 gün kala, eski Real Madrid yıldızı Jose Maria Gutierrez "Guti", 2026-2027 sezonunun ilk El Clasico'sunun fitilini Barcelona'yı sarsan kışkırtıcı açıklamalarla ateşledi. Guti, lider ekibin Real Madrid'i ezip geçemeyeceğini söyleyerek Katalanları ezeli saplantılarıyla meydan okudu: UEFA Şampiyonlar Ligi.

El Clasico öncesi ateşli mesaj

İspanya La Liga'da bu sezonun ilk El Clasico'su için geri sayım sürüyor. Barcelona ile Real Madrid, 25 Ekim Pazar günü Camp Nou'da karşı karşıya gelecek ve karşılaşmanın şimdiden başladığı gibi geniş tartışmalara yol açması bekleniyor.

Kâğıt üzerinde Barcelona maça belirgin bir avantajla giriyor. Katalan ekibi şu anda puan durumunun zirvesinde yer alıyor ve dördüncü sıradaki Real Madrid'in altı puan önünde bulunuyor; gol farkı ise Barcelona lehine +16.

Bu rakamlara rağmen Guti, ünlü "El Chiringuito" programında şaşırtıcı bir açıklama yaptı: "Barcelona'nın Real Madrid'i ezip geçmeyeceği çok açık."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Eski orta saha oyuncusu bununla da yetinmedi ve dünün ezeli rakibine doğrudan meydan okudu: "Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kupası eksik. Bakalım bu kupa için yarışabilecekler mi."









Altı kupaya karşı Katalan sakinliği

Guti, bakış açısını şöyle açıkladı: Barcelona bu sezon şimdiye kadar "Paris Saint-Germain ya da Real Madrid gibi kendisine rakip olabilecek hiçbir takımla karşılaşmadı." Bu sözlerle gerçek sınavın henüz gelmediğine işaret etti.

Eski Real Madrid yıldızı, beyazlı ekibin son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde altı kupa kazandığını hatırlattı. Bu sayı, Barcelona için hâlâ bir saplantı olmayı sürdürüyor.

Bununla birlikte Guti, ezeli rakibin gücünü inkâr etmedi ve Barcelona'nın Real Madrid'den farklı yönlere sahip olduğunu kabul ederek şöyle dedi: "Onlar büyük bir takım ve Real Madrid'in sahip olmadığı bir sakinliğe sahipler."

Dikkat çeken bir analizle ekledi: "Dışarıdan oyuncu çekiyorlar ve iyi bir performans sergileyip kazandıklarında, gerçekte olduklarından daha iyi görünüyorlar."

Real Madrid'in güç sırrı

Buna karşılık Guti, hâlâ inandığı Real Madrid'in güç sırrını ortaya koydu: "Real Madrid'de güçlü bir birlik duygusu fark ettim ve üç maç kaybetseler bile aynı şekilde devam edecekler."

Guti'nin açıklamaları, beklenen El Clasico öncesinde ortamı kızıştırıyor ve lider Barcelona'yı yalnızca yerel bir şampiyon olmadığını, aynı zamanda ezeli rakibinin oturduğu Avrupa tahtı için gerçek bir rakip olduğunu kanıtlama baskısı altına sokuyor.







