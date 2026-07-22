Gavi, Leandro Paredes'in olası uzaklaştırma cezasına ilişkin son derece dikkat çekici bir tepki gösterdi

Leandro Paredes, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finali (1-0) sonrasında tamamen çılgına döndü. Yeni görüntülerde, Gavi’nin önce Arjantinli oyuncuya sert bir tokat attığı, ardından da Paredes’in onu sert bir şekilde yere devirdiği görüldü. İspanyol oyuncu, bu kavgaya ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

İlk başta, maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan kitlesel çatışmanın başlıca kışkırtıcısı Paredes gibi görünüyordu. Ancak daha önce ortaya çıkan görüntüler, takım arkadaşlarıyla dünya şampiyonluğunu kutlamaya giden Rodri’ye ilk olarak Nahuel Molina’nın göğsüne bir tokat attığını ortaya koydu.

Ardından durum daha da tırmandı. Eric García ve Paredes arasında tartışma çıktı; bunun üzerine Arjantinli oyuncu, yere düşen İspanyol savunma oyuncusuna tekme attı. O anda Gavi de kavgaya karıştı. Şu ana kadar yaşanan bu tam bir kaosun ardından herhangi bir ceza verilmedi.

Madrid’de düzenlenen İspanya milli takımının kutlama töreninde Gavi’ye, Paredes’in olası bir cezası hakkında soru soruldu. “Dürüst olmak gerekirse, onun cezalandırılması gerektiğini düşünmüyorum.”

"Çocukları için belki iyi bir örnek olmayabilir, ama futbolun bazen biraz daha şiddet içeren bir yönü de var," diyerek orta saha oyuncusu olayı hafifletiyor. "Maç sırasında Paredes'i sahadan atmak ve konuyu orada kapatmak daha mantıklı olurdu," diye ekledi yeni dünya şampiyonu.

FIFA şu anda final maçının ardından sahada yaşanan kargaşayı soruşturuyor. Dünya Futbol Federasyonu, tam olarak hangi olayın soruşturulduğunu açıklamak istemedi, ancak söz konusu olayın Paredes’in başrol oynadığı arbede olduğu düşünülüyor. Konu, FIFA’nın disiplin ve etik kurullarına devredildi.