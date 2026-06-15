İspanya milli takımının yıldızı Gavi, bugün Pazartesi günü Mercedes-Benz Stadyumu'nda, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 8. Grubu maçlarında Yeşil Burun Adaları milli takımıyla oynanan karşılaşmada, Dünya Kupası tarihindeki özel bir listeye adını yazdırdı.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Squawka" ağı, Gavi'nin 21 yaşında veya daha gençken iki Dünya Kupası turnuvasına katılan tarihteki altıncı oyuncu olduğunu ve bu listeye futbol efsaneleri olan Pelé, Norman Whiteside, Reggie Song, Salomon Olympie ve Samuel Eto'o.

İstatistikler konusunda uzman "Mr. Sheph" hesabı ise, İspanya milli takımının önceki 16 Dünya Kupası katılımından sadece dördünde turnuvaya galibiyetle başladığını belirtti.

Hesap, ilk galibiyetin 1934'te Brezilya'ya karşı, ardından 2002'de Slovenya'ya karşı, 2006'da Ukrayna'ya karşı ve son olarak 2022'de Kosta Rika'ya karşı elde edildiğini açıkladı.

Hesap, turnuvaya katılan 13 Afrika milli takımından sadece dört tanesinin Dünya Kupası açılış maçında galip gelmeyi başardığını da ekledi. Bunlar 1978'de Tunus, 1982'de Cezayir, 1994'te Nijerya ve 2002'de Senegal'di.

Ayrıca, daha önce Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarına çıkan son dört Afrika takımının, 2006 turnuvasında Angola, Fildişi Sahili, Gana ve Togo'nun mağlup olduğunu da belirtti.

Sekizinci grupta İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları yer alıyor. Bu, takımların seviyeleri ve hedeflerinin birbirine yakın olması nedeniyle, turnuvanın en dengeli ve heyecan verici gruplarından biri olmasını sağlıyor.