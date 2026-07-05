Gavi, Cristiano'yu şiddetle savunuyor: Tarihin en iyileri arasında ve her an oyunun gidişatını değiştirebilir

İspanya milli takımının yıldızı Javi, yarın 2026 Dünya Kupası son 16 turunda iki takımın karşılaşmasından önce Portekiz'in efsanesi Cristiano Ronaldo'yu savundu.

Gavi, "Mundo Deportivo" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Evet, İspanya'nın şu ana kadar karşılaştığımız en zorlu rakip olduğu açık. Harika bir takım ve olağanüstü oyunculara sahipler. Umarım yapmamız gerekenlere ve teknik direktörün planına odaklanırız ve bu maçı kazanmak için hep birlikte çalışırız."

Orta saha mücadelesiyle ilgili olarak Gavi şunları ekledi: "Evet. Harika bir orta saha kadrosuna sahipler, ancak bizim de hem as kadroda hem de yedeklerde olağanüstü oyuncularımız var. Bence en büyük gücümüz, yetenekli oyunculardan oluşan geniş kadromuz. Umarım bunu maçta gösterebiliriz."

Cristiano Ronaldo’ya yöneltilen eleştiriler ve bazılarının onun takımı engellediği ve Portekiz’in performansını olumsuz etkilediği yönündeki söylemler konusunda Javi, Ronaldo’yu savundu.

O şöyle konuştu: “Bu sözleri sürekli duyuyorum, ancak bunları söyleyenler takımında olmayan kişiler, taraftarlar. Takımında olanlar ise ona büyük saygı duyuyor. Cristiano’nun tarihin en iyi oyuncularından biri olduğu açık ve her an maçın gidişatını değiştirebilir.”

João Cancelo ile karşılaşması hakkında ise şunları söyledi: “Aslında konuşmadık. Sanırım ikimiz de tamamen maça odaklanmış durumdayız. Maçtan sonra benimle konuşacağını sanmıyorum, ben de onunla konuşmayacağım. İkimiz de ülkemize, milli takımımıza ve galibiyete odaklanıyoruz.”

Şöyle devam etti: “Bize çok benzeyen bir takım. En önemlisi, takımın bir arada kalması. Sonuçta, bence bizi daha güçlü kılan da bu. Bu şekilde devam edersek, kesinlikle iyi sonuçlar alacağız.”

"Uluslar Ligi finalinden sonra Portekiz’den intikam alma isteği duyuyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Evet, bu belki de ek bir motivasyon ve ek bir ödül olabilir. O maç penaltılarla sonuçlanmıştı. O maçta daha iyi olduğumuzu ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum, ancak futbolda önemli olan daha fazla gol atmaktır. Umarım yarın hepimiz tam konsantrasyonumuzda oluruz ve karşımıza çıkan fırsatları değerlendiririz."