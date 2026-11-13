Barcelona'nın orta saha oyuncusu Gavi, Avrupa'nın güçlü kulüplerinden Bayern Münih ve Napoli'nin transfer ilgisine rağmen Katalan ekibinden ayrılmayı düşünmüyor. Bu sezon düzenli olarak ilk 11'de forma giymekte zorlanan 22 yaşındaki İspanya millî takım oyuncusu, Camp Nou'da kalıp ilk 11'deki yerini yeniden kazanmaya kararlı.

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Orta saha oyuncusu Camp Nou'dan ayrılmayı düşünmüyor

İspanyol gazetesi Marca , Katalonya'dan ayrılma fikrinin oyuncunun „aklından hiç geçmediğini“ bildiriyor. Sportif direktör Deco da bir satışa onay vermek istemiyor. İtalya ve Almanya'dan gelen son yoklamalara rağmen hem 22 yaşındaki oyuncunun çevresi hem de kulüp yönetimi, geleceğinin tamamen güvence altında olduğunu vurguluyor. 2015'te Real Betis'ten La Masia'ya katıldığından bu yana A takımda 175 maça çıkan altyapı mezunu, kulüpte kalmak istiyor.

Yoğun rekabet ilk 11 fırsatlarını sınırlıyor

Gavi, bu sezon beşi La Liga'da, dördü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere dokuz maçta yalnızca 229 dakika oynadı. Bu karşılaşmaların sadece ikisine ilk 11'de başladı. Teknik direktör Hansi Flick, orta sahada ilk tercih olarak Pedri ve Rodri ikilisini kullanıyor. Marc Bernal ise ikisinden birinin forma giyemediği durumlarda, geçen hafta sonu Atletico Madrid deplasmanında kazanılan maçta olduğu gibi, başlıca alternatif oldu.

Çok yönlü Endülüslü oyuncunun daha ilerideki pozisyonlarda forma bulması da benzer şekilde zor. Hücuma dönük orta saha görevini şu anda Fermin Lopez ve Dani Olmo paylaşırken, sol kanatta Anthony Gordon ile Karim Adeyemi dönüşümlü oynuyor.

Güçlü bağ, karşılıklı güveni pekiştiriyor

İspanyol gazetesi, orta saha oyuncusunun „rolünden memnun olmadığını“ belirtse de Gavi'nin motivasyonu yüksek. Oyuncu, sezon ilerledikçe daha fazla süre alacağına da „inanıyor“.

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Az süre alması, oyuncunun mücadeleci karakterine ve futbol yeteneğine hayran olan Flick ile arasındaki „yakın ilişkiyi“ etkilemedi. Gavi, Alman teknik adamı bir baba figürü olarak bile görüyor. İkili arasındaki bağ, geçen hafta sonu Metropolitano'daki galibiyetin ardından saha kenarında birbirlerine sıcak bir şekilde sarılmalarıyla da görüldü.

Yoğun kış fikstürü rotasyon fırsatı sunuyor

Barcelona'yı kasım ayındaki millî aranın ardından yoğun ve zorlu bir maç takvimi beklerken, Flick'in önümüzdeki aylarda kadrosunda çok daha sık rotasyona gitmesi bekleniyor. Bu yoğun takvim, Gavi'ye orta sahada ilk 11'de yer almak için Pedri, Rodri ve Bernal ile rekabet edebileceği düzenli fırsatlar sunmalı. Bu nedenle İspanya millî takım oyuncusu, Camp Nou'daki kariyerine tamamen odaklanmak için Bayern veya Napoli'den ocak ayında gelebilecek teklifleri dikkate almayacak.