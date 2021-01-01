Gattuso: Oyunumuz her zaman Brad Pitt'e benzeyemez

Gennaro Gattuso, takımının her zaman keyif veren bir futbol ortaya koymayacağını bazen seyir zevki vermemenin de iyi olabileceğini söyledi.

Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, sergiledikleri futbolun her zaman Hollywood yıldızı Brad Pitt'e benzeyemeyeceğini, bazen kendisi gibi "çirkin" oynayabileceklerini söyledi.

Napoli, 'daki son maçında 'yi Tiemoue Bakayoko'nun son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etmişti.

Bu maçın 15. dakikasında penaltıdan takımının ilk golünü atan Lorenzo Insigne, Serie A'da toplamda 73 gole ulaşarak Careca ile birlikte Napoli tarihinin en golcü yedinci oyuncusu olmayı başarmıştı. Insigne, Napoli forması ile attığı 97 golle kulüp tarihinin tüm kupalarda da en golcü yedinci oyuncusu konumunda.

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Serie A'da altıncı sırada bulunan Napoli lider 'ın dokuz puan gerisinde yer alıyor.

Sky Sport Italia'ya açıklamalarda bulunan Gattuso, "Napoli, her zaman güzel olmak istiyor. Ama bazen biraz çirkin olmak da işe yarayabilir. Her zaman sarı saçlarınız ve mavi gözlerinizle Brad Pitt gibi gözükemezsiniz. Bazen benim gibi çirkin olmanız gerekir. Hatta şu sıralarda kortizon iğneleri yüzünden şiştim ve saha da çirkin gözüküyorum." diyerek sergiledikleri oyunu beğenmeyenlere cevap verdi.