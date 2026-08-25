Gattuso ömür boyu taşıyacağı bir yarayı açığa çıkardı ve Mancini'ye desteğini ilan etti

İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso, ülkesinin milli takımını 2026 Dünya Kupası finallerine taşımayı başaramamasının kendisinde "hayatı boyunca peşini bırakmayacak bir yara" bıraktığını doğrularken, aynı zamanda teknik heyetteki halefi Roberto Mancini'ye içten desteğini vurguladı.

Gattuso, Dünya Kupası'na katılmayı sağlayacak play-off maçında Bosna-Hersek karşısında alınan şok yenilginin ardından geçtiğimiz nisan ayında İtalya milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etmişti. Bu başarısızlık, Azzurri'nin üst üste üçüncü kez finallere katılamamasına yol açtı.

2006 yılında Dünya Kupası'nı oyuncu olarak kazanan Gattuso, haziran ayında Lazio kapısından kulüp seviyesinde teknik direktörlüğe geri döndü ve İtalya Ligi'nin açılışında Bologna'yı tek golle mağlup ederek bu yolculuğuna başladı.

Gattuso, "ESPN" sitesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "10 harika ay geçirdim ve oyuncular benim yönetimimde ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Ancak yaşananlar, hayatım boyunca benimle kalacak derin bir yara, çünkü son derece acı vericiydi."

Gattuso, Mancini'nin geçtiğimiz temmuz ayında milli takımın teknik sorumluluğuna yeniden gelmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Mancini büyük bir teknik direktör ve engin bir tecrübeye sahip. Tüm kalbimle ona başarılar diliyorum, çünkü İtalyan futbolunun buna acil bir ihtiyacı var. Yetkin bir teknik direktör ve daha önce milli takımlarla şampiyonluklar kazandı."

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Mancini (61 yaşında), daha önce 2018 ile 2023 yılları arasında İtalya milli takımının başına geçmiş ve Avrupa Şampiyonası kupasını kazandıktan sonra 2022 Dünya Kupası finallerine katılmayı başaramamıştı.

Mancini, İtalya Federasyonu'nun ilk tercihi değildi; zira Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola'nın reddetmesinin ardından Andrea Pirlo ismi öne çıkan bir aday olarak belirmiş, ancak Pirlo'nun bir bahis şirketiyle yaptığı sponsorluk sözleşmesine ilişkin soruşturmalar bu atamanın tamamlanmasına engel olmuştu. Aynı zamanda İtalya Ligi Birliği, Antonio Conte ile anlaşma seçeneğini tercih etmiş, ancak Federasyon'un tercihi sonunda Mancini'den yana olmuştu.