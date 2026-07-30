Kenneth Taylor perşembe sabahı Lazio antrenmanından gönderildi. Radio Laziale'nin X'te paylaştığı görüntülerde, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun orta sahayı antrenman sahasından çıkardığı görülüyor.

Gattuso antrenmanı bir anda durduruyor ve öfkeli şekilde, el kol hareketleri yaparak Taylor'a doğru yürüyor. Hollandalı oyuncuya, teknik adam tarafından soyunma odasına gitmesi söyleniyor; bunun üzerine Taylor antrenman yeleğini çıkarıp uzaklaşıyor.

Radio Laziale'ye göre Gattuso ile Taylor arasında sözlü bir tartışma yaşandı ve ardından İtalyan teknik adam müdahalede bulundu. Teknik direktör ile oyuncu arasındaki kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Gattuso, haziran ayının sonunda Lazio yönetimi tarafından göreve getirildi. AC Milan'ın eski orta saha oyuncusu, Stadio Olimpico'da Maurizio Sarri'nin halefi olmuştu.

Taylor, ocak ayında Ajax'tan yaklaşık 17 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Orta saha oyuncusu, Lazio formasıyla şu ana kadar çıktığı 21 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Eski Ajaxlı oyuncu, geçen sezon Lazio ile Coppa Italia finaline ulaştı. Finalde son şampiyon Inter, 0-2'lik skorla üstün geldi.