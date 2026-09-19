Milan, Serie A'da Lecce'yi üst üste altıncı kez yenmeyi hedefliyor; iki takım yarın pazar günü müsabakanın beşinci haftasında karşılaşacak.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Milan iki takım arasındaki müsabakadaki son 5 karşılaşmayı toplam 12 gole karşılık 2 golle kazandı ve bunların 4'ünde kalesini gole kapattı; böylece iki takımın müsabakadaki karşılaşmaları tarihinde ilk kez gerçekleşecek bir başarıyla randevusu olacak.

Milan, Serie A'da şu an için Lecce'ye karşı elinde bulundurduğu yenilgisiz seriden daha uzun bir seriye herhangi bir takıma karşı sahip değil; bu seri 11 galibiyet ve 5 beraberlikle 16 maça uzanıyor. Rossoneri'nin ona karşı son yenilgisi 1 Nisan 2006 tarihine, Via del Mare stadında Axel Konan'ın attığı golle alınan 0-1'lik mağlubiyete dayanıyor.

Milan, bu yüzyılın başından bu yana Serie A'da kendi sahasında Lecce'ye karşı hiç kaybetmedi; 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve Rossoneri, rakibinden 30 gol fazla atarak 8 gole karşılık 38 gol kaydetti.

Milan, kendi sahasında Lecce'ye karşı oynadığı son 4 maçı toplam 9-0'lık skorla kazandı; öte yandan Rossoneri, Serie A'daki son iki maçında Juventus ve Lazio'ya karşı berabere kaldı ve müsabakada Eylül 2018'den bu yana, Gennaro Gattuso yönetiminde olduğu dönemden bu yana üst üste 3 maçta berabere kalmamıştı.

Rossoneri, kendi sahasındaki son maçını Venezia'ya karşı kazanmıştı ve bu takvim yılı içinde Serie A'da kendi sahasında üst üste iki maçta galibiyet almayı yalnızca bir kez başardı; bu da mart ayında Inter ve Torino'ya karşı olmuştu.

Lecce, Serie A'da oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazandı, 2 maçta ise yenildi; toplamda 9 gol atarak maç başına 1,5 gol ortalaması yakaladı ki bu, ligdeki önceki 12 maçında toplamda attığı gol sayısıyla aynı.

Milan'ın bu sezon Serie A'da attığı 7 golün tamamı oyunun son 30 dakikasında geldi; Rossoneri bu dönemde diğer tüm takımlardan daha fazla gol kaydetti. Buna karşın Rossoneri, Serie A'daki son 9 maçında ilk yarıda yalnızca bir gol attı.

Lecce'nin bu sezon Serie A'da yediği 7 golün 5'i oyunun ilk 30 dakikasında kalesine girdi ki bu, müsabakadaki en yüksek rakam. Genel olarak, bu sezon Serie A'da ilk yarıda gol yeme konusunda Lecce'yi yalnızca 7 golle Monza geçiyor; Genoa ise Lecce ile eşit şekilde 5 gol yedi.

Diego Moreira, Fransa Ligi ve Serie A'daki son 3 maçında 3 gol ve 2 asistle toplam 5 gole katkıda bulundu.

2004 doğumlu oyuncu, Moreira'nın Lazio karşısında yedek olarak attığı iki golden önce, Avrupa'nın beş büyük liginde oynadığı önceki 68 maçında yedek kulübesinden hiç gol atmamıştı; kariyerinde ilk kez bu turnuvalarda üst üste iki maçta gol atabilir.

Lecce, Christian Pulisic'in Serie A'daki en sevdiği rakip; ona karşı beş maçta 5 gol attı, buna 8 Mart 2025'te attığı iki gol de dahil.

Amerikalı oyuncu, 26 Nisan'dan bu yana ligde herhangi bir maça ilk 11'de başlamadı; geçen hafta bir gole yaptığı asistin ardından, bu takvim yılı içinde Serie A'da ilk kez üst üste iki maçta en az bir gole katkı sağlayabilir; bu şekildeki son görüntüsü aralık ayında olmuştu.

Lecce'nin, bu sezon Serie A'da birden fazla gole katkıda bulunmuş iki orta saha oyuncusu var: 2 gol atıp 1 asist yapan Lassana Coulibaly ve 2 asist yapan Ivan Ilic; bu konuda Lecce'yi yalnızca dört oyunculu Inter geçiyor.

Özellikle, son maçta iki gol atmanın keyfini süren Malili oyuncu, bir gol daha atması halinde müsabakadaki en iyi golcü sezonunu 2022-23 ve 2025-26 sezonlarındaki 3 golle eşitleyecek.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz