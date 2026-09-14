Gattuso, Lazio'nun yıldızını Real Madrid'de oynamakla ilişkilendirdi

Lazio'nun teknik direktörü Gennaro Gattuso, oyuncularının motivasyonunu nasıl yüksek tutacağını ve onları dünyanın gözü önüne nasıl çıkaracağını iyi biliyor. İtalyan çalıştırıcı bunu tam da Portekizli Nuno Tavares için yaptı.

Oyuncuya övgüler dizen Gattuso, onu Real Madrid'in ilgi alanına soktu. Bu açıklama, Lazio'nun Milan karşısında 2-2 berabere biten maçının başlamasından önce sahada geldi.

Portekizli defans oyuncusu tabii ki maça sol bek mevkiinde ilk 11'de başladı ve karşılaşmayı baştan sona oynadı.

As gazetesi, Gattuso'nun açıklamalarını yayımladı. Gattuso, "Nuno Tavares'in Real Madrid seviyesinde bir oyuncu olduğunu her zaman söylemişimdir" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Yardımcılarıma dedim ki: Eğer Tavares'in ailesi ona 100 milyon euro bıraksaydı, hepsini beş yıl içinde harcardı."

Şunları ekledi: "Real Madrid'de olması gerekirdi. Her şeye sahip; hıza, sağ ayağa ve sol ayağa. Bu alışılmadık bir şey, ancak maçtan sonra toparlanmak için biraz zamana ihtiyaç duyuyor. Ama iyi bir çocuk, sadece aklına girmen ve ona bu işi anlatman gerekiyor."

Şu vurguyu yaptı: "Tavares yeteneğe sahip olduğunu biliyor ve kabiliyetleri sayesinde Real Madrid'de 10 ya da 12 yıl geçirebilirdi. Tek yapman gereken bunu ona anlatmak."

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