Gattuso: "Lazio, baş dönmesi yok. Gudmundsson'un durumu işte böyle"

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Monza ile iç sahada oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu:





Uzun aranın bilançosu nasıl? Milli oyuncuları nasıl buldunuz? Takımdan ne bekliyorsunuz?





Uyanık olmamızı, hazırlıksız yakalanmamamızı bekliyorum. Monza cesur, enerjisi olan genç bir takım. Bize yüksek yoğunlukla gelecekler. Hazır ve alçakgönüllü olmak gerekiyor, kolay bir maç gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. Puanları eve götürmek için çok iyi bir Lazio gerekiyor. Çalıştık, oyuncular dinlendi, süre bulamayanlara da dakika verdik. Bazıları milli takımdan moral depolamış ve bacaklarında maç ritmiyle döndü. Onları iyi gördüm, aradığımız yoğunluğun içindeler. Nasıl döndüklerinden ve nasıl antrenman yaptıklarından memnunum.





Pinamonti'nin durumu nasıl?





Gelecek maçlar LAZ Serie A 09:00 MON

Venedik'te de söylediğim gibi, kararlar artık bana ait. O da diğerleri de, herkes sakin olmalı. Takımı döndürmek için elimden geleni yapıyorum. Herkese ihtiyaç var. Sonrasında seçimi benim yapmam gerekiyor. Nasıl çalıştığından ve nasıl geliştiğinden memnunum. Böyle devam etmeli ama bu diğer herkes için de geçerli.





Provstgaard nasıl? Dinlenmeyi hak ediyor mu? Pellegrini?





Yarın göreceğiz, durumu iyi, Iron Man gibi bir fiziği var. Çalışmayı seviyor, dinç biri. Şimdiden sahada neredeyse 2 bin dakikaya ulaştı, iyi durumda, antrenman yaptı. Diğer herkes gibi saatte binle gidiyor. Pellegrini konusunda durum basit, ben herkesle konuşuyorum, Luca kulüp içindeki dinamikleri biliyor. Bu, kulüple ilgili bir dinamik. Ne olacağını göreceğiz. Kulüp benim ne düşündüğümü biliyor, ben burada olduğum sürece onlara profesyonel gibi davranmak ve iyi davranmak gerekiyor. O hiçbir zaman kadro dışı kalmadı, her zaman kendini hazır tuttu, hazırlık maçlarında oynadı. Üç sol bekimiz olduğu için birinin dışarıda kalması gerektiğini anlıyor. Benim için yüzde 100 Lazio oyuncusu, sonrası kulübe kalmış.









Lazio'nun gelişimi, özellikle bu kadar agresif takımlara karşı, daha iyi bir pas oyunundan mı geçiyor?





Bence tam tersi, eğer pas yapıp ileriye bakmazsan topu kaptırma riski yaşarsın... İleriye bakmalıyız, topa sahip olmanın benim için hiçbir önemi yok. Topu kazandığımızda, ultra ofansif bir baskı yapmak isterken, ileriye bakmayı başarmalıyız.





Lazio hangi konuda gelişebilir? Milli oyunculara mı yoksa dinlenenlere mi yöneleceksiniz?





Teknik ekiple konuştuğumuzda bunlar bizim endişelerimiz oluyor. Her zaman mümkün olduğunca az değişiklik yapmaya, güvenli tercihlere yönelmeye çalışıyoruz. Değerlendirmeler yapılıyor. Oyunun akışına teslim olmadan maçın içinde kalmalıyız. Venedik'te bu ortaya çıktı, ilk yarıda çok büyük sıkıntı yaşadık ama ikinci yarıda maça geri döndük ve büyüdük. Milan'a karşı da 2-2'den sonra işin "trajediyle" biteceğini düşündüm ama maçı yeniden tutmayı başardık.





Yarın daha fazla denge mi gerekecek?





Göreceğiz, şu anda belli bir şekilde oynamak istiyoruz. Bazı şeyleri yapmak istiyorsak, bunları yüzde 100 yapmalıyız. Kesinlikle zihinsel olarak uyanık olunması gereken, hangi oyunları yapmamız gerektiğini bilmemiz gereken bir maç. Onlar agresif, korkuları yok. Cesur olmak ve Monza'ya nasıl zarar vereceğimizi bilmek gerekiyor. İlk sırada olmak indirgemeci bir bakış olur, ben puan durumuna bakmıyorum. Sadece Monza'yı düşünüyoruz, sonra bakarız. Benim başım dönmüyor, alçakgönüllülük ve şaşırtmaya devam etme isteği gerekiyor.









Kadroda "Tavares" tarzı potansiyele sahip biri var mı?





Ben, çok büyük yeteneği olup gelişemeyeceğini düşünen tembel insanlardan nefret ettiğimi söyledim. Çok sayıda şampiyon tanıdım, kariyerimde 8 Ballon d'Or sahibiyle oynadım, farkı yaratan şey çalışma ve alçakgönüllülüktür. Yetenekli olup da ödevini yapar gibi yapanları gördüğümde rahatsız oluyorum, bu israf olur. Sporda her zaman gelişmek mümkündür. Bunlar klişe sözler değil. Bugün bulunduğumuz yerdeysek, pedal çevirmemiz gerekiyor. Bunu yapan insanlar görüyorum, yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz, coşku ve istek görüyorum. Zorlanılıyor, biliyorum. Bazen yorgun yüzler görüyorum. Ama herkes biliyor ki böyle oynamak istiyorsak tek bir yolumuz var, o da çalışmak ve yüksek tempoda gitmek.





Frattesi, Milano-Roma yolunu yürüyerek gideceğini söyledi. Siz?





Ben çok doğrudan biriyim, Davide'yle milli takım teknik direktörüyken neler konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Ona karşı açık olmasaydım kendimi rahat hissetmezdim. Onun özelliklerini hepimiz biliyoruz, bir dönem kaybolmuştu ve belki biraz oturmuştu. Sonra buraya geldim, konuştuk, bu seçimi yapması için onu teşvik ettim, onun için buraya gelmek zorunlu değildi. Bunu tüm oyuncularla yapıyorum, onlarla her zaman çok güzel bir ilişkim oldu. Benim bir sorunum olabilir ama ertesi gün benim için her şey biter. Hakkımda sık sık oyuncularla ve başkanlarla kavga eden biri olduğum söylendi. Kin tutmam, aksine dürüstlük ve zekâ görürsem yüzleşmeyi severim. Bir kusurum var, sahaya çıkıldığında işlerin gerektiği gibi yapılmasını istiyorum. Sonra biri yorgunsa onu sahada görmemeyi tercih ederim: bana söyler, ben de dinlendiririm, bunu tercih ederim. İki-üç futbolcunun düşük tempoda oynaması bütün bir takımı bozar. Benimle birlikte olanlar nasıl biri olduğumu hemen anlar.









Ara sırasında özellikle neyin üzerinde durdunuz?





Kolay oldu, onları çok çalıştırdık ve sonra da dinlendirdik çünkü çok yüklendik ve Cancellieri hariç aileleriyle birlikte olmaları doğruydu, o büyük bir şey yaptı. Takıma izin günleriyle küçük ödüller veriyordum, sonra geri dönüyorlar ve çalışma açısından onları mahvediyorduk.













Uzun aranın bilançosu nasıl? Milli oyuncuları nasıl buldunuz? Takımdan ne bekliyorsunuz?





Uyanık olmamızı, hazırlıksız yakalanmamamızı bekliyorum. Monza cesur, enerjisi olan genç bir takım. Bize yüksek yoğunlukla gelecekler. Hazır ve alçakgönüllü olmak gerekiyor, kolay bir maç gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. Puanları eve götürmek için çok iyi bir Lazio gerekiyor. Çalıştık, oyuncular dinlendi, süre bulamayanlara da dakika verdik. Bazıları milli takımdan moral depolamış ve bacaklarında maç ritmiyle döndü. Onları iyi gördüm, aradığımız yoğunluğun içindeler. Nasıl döndüklerinden ve nasıl antrenman yaptıklarından memnunum.





Pinamonti'nin durumu nasıl?





Venedik'te de söylediğim gibi, kararlar artık bana ait. O da diğerleri de, herkes sakin olmalı. Takımı döndürmek için elimden geleni yapıyorum. Herkese ihtiyaç var. Sonrasında seçimi benim yapmam gerekiyor. Nasıl çalıştığından ve nasıl geliştiğinden memnunum. Böyle devam etmeli ama bu diğer herkes için de geçerli.





Provstgaard nasıl? Dinlenmeyi hak ediyor mu? Pellegrini?





Yarın göreceğiz, durumu iyi, Iron Man gibi bir fiziği var. Çalışmayı seviyor, dinç biri. Şimdiden sahada neredeyse 2 bin dakikaya ulaştı, iyi durumda, antrenman yaptı. Diğer herkes gibi saatte binle gidiyor. Pellegrini konusunda durum basit, ben herkesle konuşuyorum, Luca kulüp içindeki dinamikleri biliyor. Bu, kulüple ilgili bir dinamik. Ne olacağını göreceğiz. Kulüp benim ne düşündüğümü biliyor, ben burada olduğum sürece onlara profesyonel gibi davranmak ve iyi davranmak gerekiyor. O hiçbir zaman kadro dışı kalmadı, her zaman kendini hazır tuttu, hazırlık maçlarında oynadı. Üç sol bekimiz olduğu için birinin dışarıda kalması gerektiğini anlıyor. Benim için yüzde 100 Lazio oyuncusu, sonrası kulübe kalmış.









Lazio'nun gelişimi, özellikle bu kadar agresif takımlara karşı, daha iyi bir pas oyunundan mı geçiyor?





Bence tam tersi, eğer pas yapıp ileriye bakmazsan topu kaptırma riski yaşarsın... İleriye bakmalıyız, topa sahip olmanın benim için hiçbir önemi yok. Topu kazandığımızda, ultra ofansif bir baskı yapmak isterken, ileriye bakmayı başarmalıyız.





Lazio hangi konuda gelişebilir? Milli oyunculara mı yoksa dinlenenlere mi yöneleceksiniz?





Teknik ekiple konuştuğumuzda bunlar bizim endişelerimiz oluyor. Her zaman mümkün olduğunca az değişiklik yapmaya, güvenli tercihlere yönelmeye çalışıyoruz. Değerlendirmeler yapılıyor. Oyunun akışına teslim olmadan maçın içinde kalmalıyız. Venedik'te bu ortaya çıktı, ilk yarıda çok büyük sıkıntı yaşadık ama ikinci yarıda maça geri döndük ve büyüdük. Milan'a karşı da 2-2'den sonra işin "trajediyle" biteceğini düşündüm ama maçı yeniden tutmayı başardık.





Yarın daha fazla denge mi gerekecek?





Göreceğiz, şu anda belli bir şekilde oynamak istiyoruz. Bazı şeyleri yapmak istiyorsak, bunları yüzde 100 yapmalıyız. Kesinlikle zihinsel olarak uyanık olunması gereken, hangi oyunları yapmamız gerektiğini bilmemiz gereken bir maç. Onlar agresif, korkuları yok. Cesur olmak ve Monza'ya nasıl zarar vereceğimizi bilmek gerekiyor. İlk sırada olmak indirgemeci bir bakış olur, ben puan durumuna bakmıyorum. Sadece Monza'yı düşünüyoruz, sonra bakarız. Benim başım dönmüyor, alçakgönüllülük ve şaşırtmaya devam etme isteği gerekiyor.









Kadroda "Tavares" tarzı potansiyele sahip biri var mı?





Ben, çok büyük yeteneği olup gelişemeyeceğini düşünen tembel insanlardan nefret ettiğimi söyledim. Çok sayıda şampiyon tanıdım, kariyerimde 8 Ballon d'Or sahibiyle oynadım, farkı yaratan şey çalışma ve alçakgönüllülüktür. Yetenekli olup da ödevini yapar gibi yapanları gördüğümde rahatsız oluyorum, bu israf olur. Sporda her zaman gelişmek mümkündür. Bunlar klişe sözler değil. Bugün bulunduğumuz yerdeysek, pedal çevirmemiz gerekiyor. Bunu yapan insanlar görüyorum, yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz, coşku ve istek görüyorum. Zorlanılıyor, biliyorum. Bazen yorgun yüzler görüyorum. Ama herkes biliyor ki böyle oynamak istiyorsak tek bir yolumuz var, o da çalışmak ve yüksek tempoda gitmek.





Frattesi, Milano-Roma yolunu yürüyerek gideceğini söyledi. Siz?





Ben çok doğrudan biriyim, Davide'yle milli takım teknik direktörüyken neler konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Ona karşı açık olmasaydım kendimi rahat hissetmezdim. Onun özelliklerini hepimiz biliyoruz, bir dönem kaybolmuştu ve belki biraz oturmuştu. Sonra buraya geldim, konuştuk, bu seçimi yapması için onu teşvik ettim, onun için buraya gelmek zorunlu değildi. Bunu tüm oyuncularla yapıyorum, onlarla her zaman çok güzel bir ilişkim oldu. Benim bir sorunum olabilir ama ertesi gün benim için her şey biter. Hakkımda sık sık oyuncularla ve başkanlarla kavga eden biri olduğum söylendi. Kin tutmam, aksine dürüstlük ve zekâ görürsem yüzleşmeyi severim. Bir kusurum var, sahaya çıkıldığında işlerin gerektiği gibi yapılmasını istiyorum. Sonra biri yorgunsa onu sahada görmemeyi tercih ederim: bana söyler, ben de dinlendiririm, bunu tercih ederim. İki-üç futbolcunun düşük tempoda oynaması bütün bir takımı bozar. Benimle birlikte olanlar nasıl biri olduğumu hemen anlar.









Ara sırasında özellikle neyin üzerinde durdunuz?





Kolay oldu, onları çok çalıştırdık ve sonra da dinlendirdik çünkü çok yüklendik ve Cancellieri hariç aileleriyle birlikte olmaları doğruydu, o büyük bir şey yaptı. Takıma izin günleriyle küçük ödüller veriyordum, sonra geri dönüyorlar ve çalışma açısından onları mahvediyorduk.





Revirdeki durum için süreler nasıl?





Bu yüzden açıklamayı organize ettik, bence en iyisi doktorun gelip durumu açıklaması. Marusic için onu daha önce geri alma umudu vardı, küçük sorunlar yaşandı. Geri kalanında ise gitmemiz gereken doğru yoldayız. Cataldi 5-6 gündür takımla antrenman yapıyor.





Gudmundsson için ne dersiniz?





Söyledim, ben doktor değilim, düşünce şu ki 10-12 gün boyunca kolu sabitlenmiş şekilde hareketsiz kalması gerekiyor.





Hücumdaki seçimler değişikliklere göre mi olacak?





En iyi üçlü başlar, sonra maç içinde ne olacağını görürüz.





Pellegrini için kulüple konuşacak mısınız?





Bizim hâlâ doldurmamız gereken iki yer var, kulüp benim ne düşündüğümü biliyor.





Ocakta transfer dönemi tıkanırsa başka bir bonservissiz oyuncu takviyesi ihtimali konusunda kulüple konuşuyor musunuz?





Ben sportif direktörle her gün konuşuyorum. Başkanla ise futbol hakkında az konuşuyorum. İnsani ve futbol açısından anlamak gerekiyor, birçok yönü var. Bu, çalışan ve birlikte iyi olan bir grup. Bizi takip eden bir grup. Hata yapmamakta çok iyi olmamız gerekiyor, ben buna güçlü şekilde inanıyorum. Sonrası piyasanın bize ne sunduğuna ve ne yapılabileceğine bağlı. Ama insani açıdan hiçbir hata yapmamalıyız.





Başkanla görüştünüz mü, taraftarlar konusunu konuştunuz mu?





Ben taraftarlar hakkında konuşamam, sürekli aynı şeyleri söylemek artık sıkıcı da oluyor. Benim yapabileceğim çok az şey var, bu başkanla taraftarlar arasındaki bir mesele. Ne kadar az konuşursam o kadar iyi. Sonra hassas konulara giriliyor, bugünlerde söylenen her şey çarpıtılıyor. Benim için Olimpico gibi bir statta taraftarsız oynamak büyük bir üzüntü. Artık bu konuyla ilgili bir daha konuşmayacağım.







