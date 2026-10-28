Lazio’nun eski forveti Hernan Crespo, takımının salı günü Sassuolo deplasmanında aldığı 6-2’lik farklı galibiyetin ardından, 1999-00 sezonundan bu yana ilk Serie A şampiyonluğunu kazanacak zihniyete sahip olduğuna inanıyor. Arjantinli efsane, Roma ekibini dönüştürdüğü için teknik direktör Gennaro Gattuso’yu överken onu eleştirenlerden özür dilemelerini istedi.

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Arjantinli efsaneden teknik direktörün etkisine övgü

Crespo, yenilgisiz Lazio'nun dokuz maçta 25 puana ulaşmasını sağlayan salı günü 10 kişi kalan Sassuolo karşısındaki farklı galibiyetinin ardından şampiyonluğa ulaşabileceğine inanıyor. Maurizio Sarri'nin Atalanta'ya katılmasının ardından 2028'e kadar geçerli, iki yıllık ve uzatma opsiyonlu bir sözleşmeyle göreve getirilen eski AC Milan ve Napoli teknik direktörü Gattuso, Roma'da itibarını yeniden kazandı. Gattuso, İtalya'nın Dünya Kupası play-off maçında Bosna-Hersek'e penaltılarla yenilmesinin ardından nisanda görevinden istifa etmişti.

Konuk ekip, 10 kişi kalan ev sahibini farklı yendi

Lazio'nun gücünü bir kez daha gösterdiği galibiyette Kenneth Taylor ikinci dakikada gol attı. VAR incelemesinin ardından Kristian Thorstvedt eşitliği sağlasa da Gustav Isaksen ve Romano Floriani Mussolini, Thorstvedt'in yarım saat dolduğunda Mattia Zaccagni'ye yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesinden önce Lazio'ya yeniden üstünlüğü getirdi.

Sebastiano Esposito farkı azaltmasına rağmen Zaccagni, devre arasından önce Isaksen'in ortasını kafayla gole çevirdi. İkinci yarıda ise kaleci Stefano Turati, Simone Cinquegrano'nun elle oynaması ve Duje Caleta-Car'ın Isaksen'e faulü sonrasında Zaccagni ve Davide Frattesi'nin penaltılarını kurtarsa da Tijjani Noslin uzak mesafeden iki gol attı.

Sassuolo galibiyetinin ardından Lazio'nun şampiyonluğu hedefleyip hedefleyemeyeceği Gazzetta dello Sport tarafından sorulan Crespo, şunları söyledi: “Neden hedeflemesinler? Takım içinde özel bir uyum oluştu ve bütün bunların Rino sayesinde olduğundan eminim.

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“Gattuso nasıl kazanılacağını ve her şeyden önce bunun için gereken nitelikleri biliyor. Taktikten de teknikten de önce psikolojik yön geliyor: Zihnen doğru durumda değilseniz hiçbir yere varamazsınız.

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“Bakın, Rino oyuncularının zihniyeti üzerinde çalıştı, onları belirli şeyleri yapmaya ikna etti, motive etti. Üstelik o, takımı ileriye taşıyan bir güç. Başınızda böyle biri olduğunda onu memnun etmek için elinizden gelenin fazlasını yaparsınız: Oyuncuları onun için ateşten geçer.”

Başkentteki rakipler şampiyonluk yarışında

Gattuso'nun İtalya'nın başındayken yönelttiği önceki eleştirilerin ardından takımının liderliği hak edip etmediği sorulan Crespo, şöyle devam etti: “Kesinlikle hak ediyorlar. Sekiz galibiyet ve bir beraberlik. Daha ne yapabilirdi? Hatta milli takımdaki dönemi nedeniyle onu eleştiren herkesin şimdi yeniden düşünüp ondan özür dilemesi gerekecek... Ama neyse, futbol da tuhaf bir dünya...”

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Salı günkü galibiyet, lider Lazio'nun Gian Piero Gasperini yönetiminde 21 puan toplayan üçüncü sıradaki şehir rakibi Roma ile arasındaki farkı da dört puana çıkardı. Şu anda hangi başkent takımının daha güçlü göründüğü sorulan eski forvet, sözlerini şöyle tamamladı: “Lazio kesinlikle bu sezonun en güzel sürprizi. Roma ise bugün gördüğümüz yapının temellerini daha geçen yıl atmaya başladı. Kesin bir şey söylemeyeceğim ama daha önce söylediğimi tekrarlıyorum: Bu Lazio çok ileri gidebilir.”

Şampiyonluk rakipleri yenilgisiz liderin peşinde

Lazio'nun zirvedeki üç puanlık avantajı, ikinci sıradaki Inter Milan'ın dokuzuncu hafta maçında son sıradaki Venezia'ya konuk olacağı çarşamba günü sınanacak. Inter puanları eşitlese de eşitlemese de Gattuso'nun bol gol atan takımı, yoğun sonbahar fikstürü öncesinde ciddi bir şampiyonluk adayı olduğunu gösterdi. Lazio'nun şampiyonluk yarışını sürdürebilmesi için hücumdaki etkili performansını koruması ve penaltılarda daha iyi olması gerekecek.