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Gattuso hastalığı hakkında konuştu: "15 yıl kortizon kullandım, 7 yıldır alkolsüzüm. İnsanlar yatakta yatıyor"

Gennaro Gattuso, Lazio teknik direktörü olarak, Trento’da düzenlenmekte olan “Festival dello Sport”taki konuşmasında bir süredir birlikte yaşadığı hastalığına da değindi; günlük tedavi süreci ve yıllardır sürdürdüğü mücadele üzerinde durdu.



Gattuso, kendisini etkileyen otoimmün hastalıktan söz etti

Gattuso, yıllardır oküler miyasteni ile yaşıyor: “Yakalandığım otoimmün hastalık nedeniyle futbolu bıraktım. Ve 15 yıldır kortizon kullanıyorum. Tüm bu yıllar boyunca, benim hastalığımla 4/5 ay yatakta kalan, hareket edemeyen insanlar olduğunu söyledim. Hastalığı kabul ettim, onun üzerinde çalışıyorum. Ama bana bedeli oluyor, çünkü her gün kortizon almak kolay değil. 6/7 yıldır hiçbir tür alkol almıyorum. Allah bize devam etme gücü verdiği sürece yola devam ediyoruz.”

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