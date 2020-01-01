Gattuso: Hala hastayız ve buna bir çözüm bulmalıyız

Gennaro Gattuso, takımın sergilediği performanstan memnun olmadığını ve bir çözüm bulmak için bir arada kalacaklarını söyledi.

Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, kötü gidişatın ardından oyuncuların bir arada kalıp, durmaksızın antrenman yapmaya karar verdikleri açıkladı.

Carlo Ancelotti'nin ardından göreve getirilen Gattuso, çıktığı 5 lig maçında 4 mağlubiyet aldı. Son olarak 'ya 2-0 mağlup olan Napoli'de teknik direktör Gattuso, oyuncuların aldığı karardan bahsetti:

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"Takımla konuştum ve bu akşamdan itibaren antrenmana başlayacaklarını söylediler. Bu kararı onlar verdi. Hiçbir ayrıntıyı hafife alamayız. Bir arada kalıp birbirimize karşı açık olmalıyız. Şu an yaptıklarımız yeterli değil ve buna bir çözüm bulmalıyız."

Gattuso, DAZN'a verdiği demeçte, "Öncelikle taraftardan ve şehirden özür dilemeliyiz çünkü performansımız utanç vericiydi. Mazeretimiz yok. Dibe vurduk ve neler olduğunu bulmamız gerekiyor. Sanki sabah yeni tanışıp, formalarımızı giyip sahaya çıkmışız gibi oynadık. Birlik yoktu ve organize bir ekip değildik. Bu garip çünkü tüm hafta boyunca sıkı antrenmanlar yaptık ve her şey yolundaydı. Takımın harika bir performans sergileyeceğini düşünüyordum ama hayal kırıklığına uğradım. Takım ruhu yoktu. Bu durumu atlattığımızı düşünmüştüm ancak görünen o ki hala hastayız" ifadelerini kullandı.

'da geride kalan 20 haftada 24 puan toplayarak 12. sırada yer alan Napoli, gelecek hafta sahasında 'u konuk edecek.