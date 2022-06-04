Valencia taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan İtalyan teknik adam ırkçılık iddialarına yanıt verdi.

La Liga ekiplerinden Valencia'nın teknik direktörlüğe getirmek istediği Gennaro Gattuso taraftarlardan gelen eleştirileri kabul etmediğini açıkladı.

Geçen yıl Gattuso'yla imza aşamasına gelen Tottenham son anda karar değiştirip Nuno Espirito Santo'yu göreve getirmişti.

Gattuso'nun Milan'da forma giydiği dönemde yaptığı bazı yorumların yeniden gündeme gelmesiyle harekete geçen taraftarlar, Tottenham yönetiminin geri adım atmasını sağlamıştı.

Gattuso kendisi nasıl savundu?

Benzer bir olay bugünlerde de yaşanıyor. Öfkeli Valencia taraftarları sosyal medyada #NoToGattuso - #Gattuso'yaHayır etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyor.

La Gazzette dello Sport'a konuşan 44 yaşındaki çalıştırıcı ise ırkçılık yaptığı yönündeki iddiaları cevapladı.

"Geçmişim ortada. Ben ırkçı mıyım, homofobik miyim, yabancı düşmanı mıyım, cinsiyetçi miyim? Hepimiz çıldırdık mı? Biraz sakinleşmenin zamanı geldi."

"Açıklamaya şurdan başlayayım, kadınlarla ilgili açıklamayı Barbara Berlusconi'nin futbola girdiği dönemde, Galliani'nin yaptıklarını savunma amacıyla yapmıştım. Bu göz ardı ediliyor."

"Ben mi ırkçıyım? Peki o zaman Bakayoko'yu neden Napoli'ye transfer ettim. Siyah oyuncularla hiçbir sorunum olmadı, birçoğu takım arkadaşım ve dostum."

"Kariyerimi sıkı çalışarak, kendimi adayarak ve ter dökerek inşa ettim. Kimse bana karşılıksız bir şey vermedi. Bundan böyle kimsenin asılsız suçlamalarla emeğime zarar vermesine müsaade etmeyeceğim."

Gattuso'nun tartışılan sözleri neler?

Gattuso 2008'de eşcinsel evlilikler hakkında tepki çeken açıklamalar yapmıştı. 2013'te ise Barbara Berlusconi'nin yöneticiliğe getirilmesi üzerine, "Kadınların futbolda yeri yok" ifadesini kullanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan efsane Milan kadrosunun önemli isimlerinden olan Gattuso, teknik direktörlük kariyerinde Sion, Palermo, OFI Crete, Pisa, Milan ve Napoli takımlarını çalıştırdı.

Geçen yaz Napoli'den ayrıldıktan sonra Tottenham'ın kapısından dönen Gattuso, Fiorentina'yla anlaşmış, fakat yönetimle transfer politikası üzerinde yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sadece birkaç gün sonra görevi bırakmıştı.

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