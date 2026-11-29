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Lazio, Torino deplasmanındaki galibiyetin ardından alınabilecek 39 puanın 35'ini toplayarak zirvedeki yerini tek başına koruyor. Maçın ardından televizyon mikrofonları karşısına çıkan Rino Gattuso için de geçmişte söylenenlere cevap verme vakti geliyor.

"Sezon başında söylenenleri unutmuyorum", diyor Lazio'nun teknik direktörü, Gazzetta.it'in aktardığına göre. "Herkes bu takımın gereken seviyede olmadığını, benim de beceriksiz bir teknik direktör olduğumu söylüyordu. Kümede kalmanın mümkün olan tek hedef olduğunu da savunuyorlardı. Ama işte buradayız. Çok çalıştık ve bugün yaptıklarımızı yapmamızı sağlayan bir zihniyet oluşturduk. Ancak bu, mütevazı kalmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Her seferinde tek bir maçı düşünüyor, puan tablosuna bakmıyoruz."

"Torino karşısında gösterdiğimiz performansla çok gurur duyuyorum", diye ekliyor Gattuso. "Kolay bir maç değildi. Cesaretle oynadık, bir milim bile geri adım atmadık. Takımı çok beğendim. Önemli oyuncularımız eksikti ama içim rahattı çünkü elimdeki bütün oyuncuların ne kadar ciddi çalıştığını biliyorum. Şimdi her zaman böyle oynamaya çalışarak devam edeceğiz."

Son olarak şunları söylüyor: "Roma'da herkesin şimdiden derbiyi düşünmeye başladığını biliyorum ama bizim yalnızca Atalanta'ya odaklanmamız gerekiyor. Seyircilerimize yeniden kavuşuyoruz, bu harika bir şey. Takımın bu yeni duruma nasıl tepki vereceğini de göreceğiz. Sarri mi? Lazio için yaptıklarından dolayı alkışlanmayı hak ediyor. Ben de onu alkışlayacağım."

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Lider Lazio'nun kilit isimlerinden Davide Frattesi de Gattuso'ya katılıyor: "Az önce 'kümede kalma köpeği' paylaşımını yaptım. Hemen yapmam gerekiyor, yoksa herkes bana yazıyor. Kasım ayında kümede kalmaya yalnızca 5 puan kalacağını düşünmüyorduk. Bu, en iyimser beklentilerimizin bile ötesinde, özellikle de Mantova maçını düşününce (ağustosta İtalya Kupası'nda, editörün notu). Toparlandık. Galibiyetler iyi çalışmamıza yardımcı oluyor, bize heyecan veriyor. Durmak istemiyoruz."