Gaston Campi: İki kulvarda da kupayı kazanmak istiyorum

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Gaston Campi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Gaston Campi, Dergisi' ndeki röportajında, iyi bir takımda olduğunu, böyle iyi oyunculardan kurulu büyük bir takımda süre alabilmenin, yer edinebilmenin kolay olmadığını aktararak, "Son maçlarda bunu sağlayabildiğimi düşünüyorum. Ancak ben bireysel hedefler yerine takımın hedeflerini düşünüyorum. Hem kupa hem de ligde çok önemli yerlerdeyiz. İki kulvarda da kupayı kazanmayı istiyorum. Bunu başarabilecek güçte ve kalitedeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligi ve kupayı ayrı değerlendirilebileceğini kaydeden 28 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kupa biraz daha stratejik bir kulvar. Burada maçları genelde 180 dakika olarak değerlendiriyorsunuz. Ligde ise maç maç ilerliyorsunuz. Biz bugüne kadar hep böyle geldik, böyle de devam ediyoruz. Çünkü adım adım ilerlemek yerine önünüze uzun vadeli hedefler koyduğunuzda bunu gerçekleştirmek zor olabiliyor. Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanamasak bile kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Campi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in transferinde en etkili isim olduğunu bildiğini vurgulayarak, "Buraya gelmemde büyük emek harcadı. Takımın kazanabileceğini, büyük maçları büyük skorlarla kazanabileceğimizi, önemli başarılar elde edebileceğimizi bize inandırabilen birisi. Teknik heyetimiz de çok donanımlı. Bir başarı elde edeceksen eğer bunu ancak hep birlikte yapabiliriz. Teknik heyetimizin bu konuda bize inanılmaz katkısı var." şeklinde görüşlerini aktardı.

Avrupa'nın birçok takımı tarafından takip edilen Trabzonspor gibi önemli bir kulüpte oynadığını belirten Campi, şunları kaydetti:

Daha fazla takım

"Bu takımla yeni gelmiş olmama rağmen UEFA 'nde oynama fırsatı buldum. İleride Avrupa futbolunu domine etmesi beklenen yetenekte takım arkadaşlarına sahibim. Kariyerimin çok önemli bir aşamasında olduğumu rahatça söyleyebilirim. ve 'de de oynadım ama bu seviye başka. Her futbolcunun hayalini kurabileceği bir kulüpteyim. İnsanların sevgisini hissediyorum. Düzenli olarak oynuyorum ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum."