Gasperini: "United ve PSG mi? Bazı mevkilerde oyuncu sayımız sınırlı..."

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Sky Sport'a açıklamalarda bulundu:





Gasperini, bu güzel galibiyet için tebrikler.

"Teşekkürler, herkese iyi akşamlar."

Öncelikle Pellegrini'nin kas problemi nedeniyle oyundan çıktığı haberiyle başlayalım. Yarın elbette konuyla ilgili daha fazla bilgi vereceğiz. Bunlar sonunda kolay görünen maçlar ama Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir şey kolay değil. Bugün oyun tamamen kontrolünüzdeydi, çok sayıda fırsat yarattınız ve hiç risk almadınız. Takım iyi durumda.

"Evet, kesinlikle. Takımın morali yüksek, durumu iyi. Yalnızca kendinden fazla memnun olmamalı, değil mi? Her zaman temel şeyleri yapmalı, istikrarlı oynamalı. Bu akşamki gibi gecelerde biraz daha isabetli oynamayı da başarabilir."





Real yenilgisinden sonra olumlu olan şeylere gelirsek, öncelikle takımın verdiği tepki var. O yedi dakikaya fazla takılmadan hemen yoluna devam etti. Bir de rotasyonu düzenli bir uygulama hâline getirmiş olmanız var. Altı, yedi değişiklik yapıyorsunuz ama oyun ilkeleri takımın tamamına iyice yerleşmiş durumda. Bunlar 180 dakikada verilmiş küçük yanıtlar değil, öyle değil mi?

"Hayır, hayır. Bunlar son derece önemli yanıtlar çünkü maç takvimi belli. Sahaya çıkan herkesin Roma'nın beklentilerini karşılamasına ihtiyacımız var. Bu yanıtlar önemli; güvenle ilerlememizi ve ilk 11'de oynayabilecek oyuncu havuzunu neredeyse takımın tamamına yaymamızı sağlıyor."





PSG ve Manchester United'a karşı oynanacak maçlar hakkında.

"Evet, beni biraz endişelendiren tek şey, bu tür maçları her oynadığımızda bir oyuncu kaybetme riskimizin olması. Cristante'ye yeniden kavuştuk, şimdi Pellegrini'yi kaybediyoruz. Bazı bölgelerde gerçekten çok az oyuncumuz kaldı. Bu maçların tek tehlikesi bu. Bunun dışında heyecanla beklenen, olağanüstü maçlar bunlar. Benim için inanılmaz bir sınav. Ama sonuç ne olursa olsun bu maçlardan her zaman daha fazla bilgi ve gelişme fırsatı elde ediyorsunuz. Şampiyonlar Ligi bu açıdan olağanüstü. Bu iki maça da bu anlayışla çıkacağız."





Bence takımın son iki maçtaki tutumu bir bakıma gerçekten şaşırtıcıydı, en azından benim için. Çünkü o çok güzel maçtan sonra, benim Real Madrid'e karşı oynanan çok güzel maç dediğim karşılaşmanın ardından farklı bir tepki verme ihtimali vardı... Ama kadronun neredeyse tamamı inanılmaz bir karşılık verdi. Bu sizin açınızdan büyük bir başarı. Çünkü bu maçı hafife alabilecekleri düşünülebilirdi ama tam tersine son sürat oynadılar, gerçekten heyecan verici bir agresiflik gösterdiler. Gerçekten güzel bir takım, hocam.

"Teşekkürler, teşekkürler. Bizim için hemen ciddi bir maç oynamak önemliydi. Bir yandan üç puana ihtiyacımız vardı, diğer yandan Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşması kolay takım yok. Ligde bile yok, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl olsun? Maçı oynayış biçimimiz açısından kuşkusuz iyiydik. Şunu da söylemeliyim ki maçlar arasında oldukça fazla oyuncu değiştiriyoruz. Bu da oyuncularımızın çoğunun dinç kalmasını sağlıyor. En azından yorgunluğu çok fazla mazeret göstermememizi sağlıyor. Zaten şu anda maç oynarken bunu öne sürmenin biraz fazla, biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Öte yandan bu tür maçları oynayarak ritim buluyor, daha iyi bir fiziksel duruma geliyorsunuz. Şu anda gerçekten iyi durumda olan bazı oyuncularım var ve böyle devam ettikleri sürece onları oynatmak doğru."



