Manchester United efsanesi Gary Neville, Mauricio Pochettino'ya tek bir şart gerçekleşmediği sürece Manchester United'ı çalıştırmayı reddetmesi çağrısında bulundu.

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Manchester United, bugün perşembe günü, Kızıl Şeytanlar'ın bu sezonki hayal kırıklığı yaratan başlangıcının ardından Michael Carrick'in takımın teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı; kulüp, mümkün olan en kısa sürede yeni bir kalıcı teknik direktör atamaya kararlı olduğunu vurgularken, Arjantinli Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varıldığına dair haberler de gündeme geldi.

Tottenham ve Chelsea'nin eski teknik direktörü şu anda ABD Millî Takımı'nda görev yapıyor ve Manchester United'ın sözleşmesini feshetmek için 7,5 milyon sterlin ödemesi gerekecek.

Haberlere göre Manchester United, Pochettino ile bir sonraki teknik direktörleri olması konusunda sözlü anlaşmaya vardı.

Ancak Manchester United efsanesi Gary Neville, yetkililer transfer piyasasında kendisine destek sağlayacaklarının garantisini veremezlerse görevi kabul etmemesi konusunda onu uyardı.

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Neville, "The Overlap" platformuna "Stick to Football" programı aracılığıyla şöyle konuştu: "Şu anda Mauricio Pochettino'nun yerinde olsaydım, kelimenin tam anlamıyla kendimi mümkün olan en üst düzeyde korurdum."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Bunu bir prim karşılığında yapar. Yani, bunu sözleşmene yaz. Ama ikinci olarak, önümüzdeki ocak ayında iki stopere ihtiyacı var."

Şöyle sürdürdü: "Ocak ayında iki stopere sahip olmak konusunda ısrar etmeli. Önümüzdeki yaz bir bütçe almak konusunda ısrar etmeli ve sonraki dönemde de bir bütçe almak konusunda ısrar etmeli. Bunu ona vermeliler, aksi takdirde bu işi kabul etmemeli."

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"Premier Lig'in en kötü savunması"

Neville şunları ekledi: "Orta sahaya bir miktar para harcandı, artık iyi stoperler de almaları gerekiyor."

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Devamında şöyle konuştu: "Yani pazar günü maçı tamamladığı dörtlü savunmaya bir bakın; sol bek mevkisinde Dalot, sağ bek mevkisinde Nussair Mazraoui, Leny Yoro ve Ayden Heaven'dan oluşuyordu."

Şunu belirtti: "Bu muhtemelen Premier Lig'deki en kötü dörtlü savunma. Maçları izlediyseniz, şu anda Premier Lig'de bundan daha kötü bir dörtlü savunma bilmiyorum."

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Şöyle ekledi: "Manchester United'ın bu dörtlü savunmaya kalmış olduğuna inanamıyorum."

Manchester United için felaket sonuçlar

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Manchester United, pazar günü Aston Villa karşısında iki kez iki gol geriden gelmesinin ardından son üç sıraya geriledi.

Galibiyet alamadıkları maç serilerini sekiz maça çıkardılar; aldıkları tek üç puanı ise ağustos ayında Ipswich karşısında elde etmişlerdi.

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Felaket sonuç serilerinde ayrıca Como karşısında 4-1 ve kendi evlerinde Bournemouth karşısında 3-0 yenilgiler de yer aldı.

United yetkilileri bu iki felaket sonucun ardından Carrick'i görevden almak istediler, ancak bu haftaki millî ara dönemine kadar beklemeyi tercih ettiler.

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Görevden almayı uzun süre ertelemeleri sonucu, 22 Kasım'da rakipleri Liverpool'a karşı oynayacakları maç için geçici bir teknik direktör atamak zorunda kalma riskini göze aldılar.

Pochettino'nun, CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Haiti karşısında oynanacak gidiş ve dönüş maçlarında ABD Millî Takımı'nın başında olması, anlaşma resmen tamamlanırsa ardından United'a geçmesi planlanıyor.