Gary Neville: Oyuncuların özür dilemesi utanç verici!

United'ın efsane ismi, penaltı kaçıran futbolcuların özür dilemesini eleştirdi.

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'in, kaçırdığı peanltının ardından sosyal medya üzerinden özür dilemesi hakkında Kırmızı Şeytanlar'ın eski oyuncusu Gary Neville, kaçırılan penaltılardan sonra oyuncuların özür dilemesini 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

Neville, Bruno Fernandes'in, Aston Villa'ya karşı kaçırdığı penaltının ardından sosyal medyadaki yazısıyla ilgili konuştu. İngiliz eski oyuncu, futbolcuların penaltı kaçırdıkları için taraftarlardan özür dilememeleri gerektiğini düşünüyor.

Fernandes, cumartesi günü Old Trafford'da Aston Villa maçının son dakikalarında, Manchester United adına 23. penaltısını atmak için topun başına geçti. Portekizli yıldızın, penaltıyı gole çevirememesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer'in takımı, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Portekizli orta saha, daha önceki 22 penaltı atışının sadece bir tanesini değerlendirememişti. Aston Villa karşılaşmasının son dakikalarında kullandığı penaltı vuruşunda kaleyi bile bulamayan Fernandes, Manchester United'in sahadan puansız ayrılmasına sebep oldu.

Yıldız oyuncu, maç sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada Manchester United'in bir puanına mâl olduğunu ifade ederek hata yaptığını takipçileriyle paylaştı.

Bruno Fernandes ne demişti?

Fernandes Instagram hesabından şunları yazdı:

"Penaltıyı kaçırdığım ve bunun sonucunda alınan yenilgi için kimse benden daha fazla hüsrana uğramıyor ve hayal kırıklığı yaşamıyor.

"Her zaman sorumluluklarımı üstlendim ve zor anlarımda sıkıntılarımı baskı altına aldım. Bugün, ileriye doğru bir adım attım ve diğer birçok zorlukta olduğu gibi hırsım ve sorumluluklarımla yüzleştim.

"Tıpkı topu ağlarla buluşturduğum günlerdeki gibi vuruş yapmama rağmen bugün başarısız oldum.

"Bugün, Manchester United'a katıldığım ilk günden beri bana verilen sorumluluğu bir kez daha üstlendim. Bu sorumluluğu, bana ne zaman verilirse verilsin herhangi bir korku duymadan tekrar alacağım."

"Benim için en önemli şey, birlikte kazanmaktır. Takım arkadaşlarımın ve kulübümün en iyisini yapmasına yardımcı olmak istiyorum ve her zaman bu şekilde hareket edeceğim."

"Son düdükten sonraki tüm desteğiniz için teşekkür ederim!

"Stadyumda, adımı söylediğinizi duymak çok duygusaldı. Kendim için daha güçlü bir şekilde döneceğim, çünkü benim kendime koyduğum bazı standartlar var.

"En çok da takım arkadaşlarım ve bizi her zaman destekleyen taraftarlarımız için daha iyi bir şekilde geri dönmem gerekiyor."

Gary Neville'ın cevabı

Manchester United'in efsane oyuncusu Neville, Twitter'daki bir Soru-Cevap oturumuna katılırken Fernandes'in özür dilemesiyle ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bu utanç verici! Bu tür oyuncular, basın danışmanlarını görevden almalı ve biraz daha özgün konuşmalılar.

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu konuyu daha büyük bir şekilde tartışmaya açacağım. Oyuncuların hepsinde bu tip iletişim yöneticileri var!"

Neville daha sonra attığı attığı tweetlerde ise şunları söyledi:

"Futbolu yutan özür kültürü, gerçek bir yerden gelseydi sorun olmazdı. Ancak çoğu zaman bu durum, uzmanlar tarafından futbolcuların iğrenç performanslarını maskelemek için tasarlanmış bir sis perdesi ve oyalama taktiğidir!

"Maç kaybetmek = iletişimcilerin, kriz anını nasıl kendi lehimize çeviririz diye bir araya gelmesi."