Gary Neville: Mino Raiola rezil biri, Pogba onunla görüşmemeli

Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville, Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola ile ilgili oldukça sert açıklamalarda bulundu.

2019-20 sezonu yaz transfer döneminde Fransız yıldız Paul Pogba'nın ismi sık sık ile anılmış ve oyuncunun 'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılmıştı.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'nın, Pogba'yı takımında görmek istemesi ve oyuncunun da yeni bir maceraya açık olduğunu açıkça ifade etmesiyle görüşmeler hız kazanmıştı. Pogba'nın dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola da Manchester United yönetimine baskıda bulunmuş; ancak transfer gerçekleşmemişti.

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Kırmızı Şeytanlar'ın eski futbolcularından ve yorumculuk yapan Gary Neville, Pogba ve Raiola ilgili Norveç kanalı TV2'ye açıklamalarda bulundu: "Pogba gitmek istiyor, bunu net bir şekilde belli etti. Menajeri rezil biri. Sadece Manchester United'da değil; tüm Avrupa'da rezil oldu. Oyuncular onunla çalışmayı bırakmalı."

Marco Veratti, Mario Balotelli, Moise Kean ve Zlatan Ibrahimovic gibi futbol dünyasının yıldız isimlerinin menajerliğini üstlenen Raiola, Forbes'a göre transferlerden en çok komisyon kazanan futbolcu temsilcileri arasında ilk 5'te yer almıştı.

Neville, "Kulübünüzde istediğiniz değerlere sahip olmayan bir adam. Bence Manchester United onunla pazarlık yapmamalı. Raiola, oyuncusu için bir transfer ayarlamaya ve kendi komisyonunu almanın yoluna bakacak. O böyle çalışıyor. Manchester United için bu, tahrip edici bir durum. Pogba dünyanın en iyi ve en ünlü futbolcularından biri ama her hafta yeni bir sorun yaratıyor" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.