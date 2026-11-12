Michael Carrick’in görevden alınmasının ardından Gary Neville, Manchester United yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Eski Manchester United kaptanı, efsanevi orta saha oyuncusuna yönelik tutumu nedeniyle kulübü “seviyesiz” olmakla suçlarken mevcut kadroyu da Carrick’in yerine geçmesi beklenen Mauricio Pochettino yönetimindeki ağır çalışma temposuna hazırladı.

Reklam

Carrington'da belirsizlik

Manchester United, Michael Carrick'in ayrılığını perşembe günü doğrulayarak uzun süredir devam eden belirsizliğe son verdi. Görevden ayrılacağına dair yaygın haberlere rağmen eski orta saha oyuncusu, salı ve çarşamba günleri Carrington'daki antrenmanları yönetmeye devam etmişti.

Carrick'in geleceğine ilişkin kesin karar, çarşamba günü Monako'da yapılan üst düzey toplantının ardından alındı. Futbol direktörü Jason Wilcox ve CEO Omar Berrada, teknik direktör değişikliğine son şeklini vermek üzere kulübün ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe ile görüşmek için prensliğe gitti. Haberlerde Mauricio Pochettino'nun Carrick'in yerine düşünüldüğü öne sürüldü.

Özensiz ve yakışıksız bir süreç

Resmî açıklamadan önce Stick to Football podcast'inde konuşan Neville, olayların zamanlamasına inanamadığını söyledi. Bir teknik direktör durumundan habersiz bırakılırken, coğrafi koşulların işine ilişkin önemli kararları geciktirmemesi gerektiğini savundu.

Neville, “Bugün burada bu programı kaydederken Michael Carrick'in yarın görevden alınacağını, Mauricio Pochettino ile görüştüklerini, [Julian] Nagelsmann ve [Eddie] Howe ile konuştuklarını biliyoruz. Bu arada bunları yapmalılar; yapmamaları gerektiğini söylemiyorum,” dedi.

Reklam Reklam

Yönetimin, toplantısının ardından kararı hızla bildirmemesini eleştiren Neville, şöyle devam etti: “Ama şu anda Monako'da olmalarına ve ne olacağını bilmelerine rağmen onu bugün görevden alamamaları bana biraz özensiz, biraz da yakışıksız geliyor. Monako'da yaşıyorsanız sırf orada yaşadığınız için birini 24 ya da 48 saat belirsizlik içinde bırakamazsınız. Böyle bir şey olmamalı.”

Related Topics

Düşme korkusu ve zorlu bir kondisyon programı

Carrick'in görev dönemi, daha geçen mayısta kendisine 2028'e kadar geçerli kalıcı bir sözleşme verilmesinin ardından hızla kötüye gitti. Ocak ayında ilk olarak geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Carrick'in takımı, bu sezona felaket bir başlangıç yaptı. Çıktığı 10 lig maçında yalnızca bir galibiyet alan takım, sekiz puanla küme düşme hattında kaldı.

Pochettino göreve gelmeye hazırlanırken Neville, mevcut kadroyu fiziksel açıdan köklü bir değişime hazırlanmaları konusunda uyardı. Neville, “Onun hakkında bildiğimiz bir şey varsa o da oyuncularını koşturduğu ve fiziksel kondisyonu gündeminin en üstüne koyduğudur. Kazansınlar ya da kazanmasınlar, takımları her zaman formdaydı,” dedi.

Reklam

“Ben İngiltere Millî Takımı'ndayken Tottenham'ın antrenman tesislerinde çalışırdık. Salı günleri yaptıkları bir çalışma vardı. Ben buna ‘dehşet salısı’ diyorum ama adı bu değildi, buna benzer bir şeydi. Her takımına yaptırdığı koşu çalışması o dönemde meşhurdu; oyuncularını gerçekten koşturur,” diye ekledi. “Doğrusunu söylemek gerekirse takımları her zaman formdaydı. Bence hemen ele alacağı konulardan biri bu. Artık çok tecrübeli ve bir takıma nasıl antrenman yaptıracağını biliyor.”

Acil ligde kalma mücadelesi

Pochettino'nun beklenen gelişi, daha önce Tottenham, Chelsea, Paris Saint-Germain ve ABD Millî Takımı'nı çalıştıran Arjantinli teknik adamın kulüpte acil bir strateji değişimine öncülük edeceğinin sinyalini veriyor. Pochettino'nun, özgüvenini tamamen yitirmiş kadroyu derhal toparlayıp Manchester United'ı Premier League'de düşme hattından uzaklaştırması gerekecek.