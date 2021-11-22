Gary Neville: Mauricio Pochettino, Manchester United için yarın PSG'deki görevini bırakabilir

Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'daki menajerlik hikâyesi sona erdi ve Premier Lig devi, Michael Carrick'i geçici hoca ilan ettikten sonra yeni menajer arayışlarına başladı.

United, yaza kadar bu arayışlarını sürdürecek. GOAL, Mauricio Pochettino'nun aday listesinin başında olduğunu öğrendi.

United'ın eski sağ beki Gary Neville da fırsat sunulduğunda Mauricio Pochettino'nun Paris Saint-Germain'den yarın ayrılıp Manchester United'a imza atacağını iddia etti.

Ne söylendi?

Neville, Sky Sports'a verdiği demeçte konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bence Mauricio Pochettino, bunu asla söylemese de yarın beş yıllık bir anlaşmayla Manchester United'a gelmek için PSG'den ayrılabilir.

"O oyuncu grubuna bakar, kulübe bakar ve muhtemelen bir proje olarak düşündüğünde Manchester United'ın, daha fazla şeyi başarabileceğini fark eder.

"PSG'de sezon sezon oynuyorsunuz, 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanız gerekiyor ya da yoksunuz' türünden bir model ile karşı karşıyasınız. Bunun Pochettino'ya yakıştığını düşünmüyorum. Bence o kesinlikle, beş yıllık bir anlaşma ile Manchester United'a gelebilir.

Pochettino'nun kariyeri

Arjantinli hoca, teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'da başladı ve Southampton ile Premier Lig'e geçmeden önce La Liga ekibinde üç yıl geçirdi.

Pochettino, Soton'da on yıl geçirdikten sonra Tottenham'a geçiş yaptı ve kulübü Şampiyonlar Ligi finaline kadar taşıdı.

Spurs'ün ilk dört sıranın düzenli takımı haline getiren tecrübeli teknik direktör, 2019-20 sezonuna kötü bir başlangıç yaptıktan sonra görevden alındı.

Pochettino, 2021'in ocak ayında PSG ile sözleşme imzaladı.