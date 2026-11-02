Gary Neville, Arsenal savunmacısı Gabriel'i Anfield'da Liverpool karşısında alınan kritik Premier Lig galibiyeti sırasında yaptığı utanç verici numara nedeniyle sert biçimde eleştirdi. Brezilyalı oyuncu, hafif bir çarpışmanın ardından yüzünü tutarak yere düşünce maçı yorumlayan eski Manchester United kaptanı sert tepki gösterdi.

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Gabriel, Anfield'daki tiyatral hareketleri nedeniyle eleştirildi

Neville, Gabriel'i Arsenal'ın Liverpool karşısında kazandığı Premier League maçında utanç verici bir şekilde rol yapmakla suçladı. Mikel Arteta'nın ekibi, Anfield'da aldığı kritik 1-0'lık galibiyetle zirvedeki puan farkını üçe çıkardı.

Tartışmalı pozisyon, çekişmeli karşılaşmanın ilk dakikalarında Brezilyalı savunmacı ile Liverpool forveti Alexander Isak arasındaki fiziksel temasın ardından yaşandı. Gabriel hemen yüzünü tutarak yere düştü ve hakem Andy Madley'den faul kararı vermesini istedi.

Ancak televizyon tekrarları, Arsenal'ın stoperinin karıştığı pozisyonda gerçekte ne olduğunu kısa sürede ortaya koydu. Görüntüler, Isak'ın kolunun Gabriel'in yüzüne değil, yalnızca göğsünün üst kısmına temas ettiğini açıkça gösterdi.

Neville'den savunmacıya sert eleştiri

Neville, bu tiyatral tepkiden hiç etkilenmedi ve rahatsızlığını Sky Sports yorumunda dile getirdi. Eski Manchester United savunmacısı, Gabriel'in bu davranışı oyunundan tamamen çıkarması gerektiğini düşünüyor.

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Neville, "Bazen kendi değerini düşürüyor," dedi. "Mücadeleci ruhunu, tutkusunu ve azmini seviyorum. Ama göğsünün üst kısmına bir itme geliyor ve o, yüzünü tutarak yere düşüyor."

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Neville, Anfield'daki pozisyonla ilgili değerlendirmesini sert bir ifadeyle tamamladı: "Bu gerçekten utanç verici. Bunu yapmayı bırakması gerekiyor."

Arsenal'dan deplasmanda büyük galibiyet

İlk dakikalardaki tartışmaya rağmen Kai Havertz, 16. dakikada maçın tek golünü atarak Arsenal'a üç puanı getirdi. Bu dar yenilgi, ligde beşinci sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı veren basamakların dışında kalan Andoni Iraola'nın Liverpool'u için ağır bir darbe oldu.

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Neville, son düdüğün ardından Arsenal'ın direncini ve taktik disiplinini övmekte gecikmedi. Böylesine zorlu bir deplasmanda gol yememenin ne kadar büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Neville, "Arsenal'dan savunma dersi niteliğinde bir performanstı," dedi. "Andoni Iraola üzgün olacaktır, takımının elinden gelen her şeyi yaptığını düşünecektir ama onlar kendilerini oldukça avantajlı bir konuma getirdiler."

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İki kulüp de Avrupa sahnesine dönüyor

Arsenal, hafta içindeki Avrupa deplasmanına hazırlanırken odağını hızla ligden uzaklaştırmak zorunda. Arteta'nın ekibi, başarılı gidişatını sürdürme umuduyla Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'la karşılaşmak üzere Çekya'ya gidecek.

Liverpool da ligde yaşadığı bu can sıkıcı hayal kırıklığını telafi etmek için önümüzdeki günlerde Şampiyonlar Ligi'ne dönecek. Iraola, Fenerbahçe'ye karşı oynanacak oldukça zorlu maç için takımını Türkiye'ye götürecek.