Manchester United efsanesi Gary Neville, eski takımının Fulham karşısındaki maçını izlerken geçirdiği 15 dakikanın, kulübü izlediği 46 yıl boyunca gördüğü en kötü performans olduğunu düşünüyor.

Manchester United, Craven Cottage'da 1-1 berabere kalarak bu sezona yaptığı kötü başlangıcı sürdürdü; Lisandro Martinez komik bir kendi kalesine gol atarken, Matheus Cunha maçın son bölümlerinde bir sekme sonrası yaptığı vuruşla beraberlik golünü kurtardı.

Manchester United'ın performansı maçın büyük bölümünde hiç etkileyici değildi ve Neville, ne kadar kötü oynadıklarından ve mücadele eksikliği olarak gördüğü durumdan büyük şok yaşadı.

Gerçekten de 51 yaşındaki adam, durumun son derece kötü olduğunu, herhangi bir Manchester United takımından daha önce hiç görmediği kadar kötü olduğunu hissetti.

Neville, "Sky Sports" kanalında şunları söyledi: "Beş yaşımdan beri Manchester United'ı takip ediyorum ve bu hayatımda gördüğüm en kötü 15 dakika. Son derece rezil bir performans. Böyle bir gevşeklik hiç görmedim. Carrick'in aklından neler geçiyor?".

"Metro" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Etrafta öylece dolaşmayı çok garip buluyorum. Bir futbol sahasında asla dolaşılmamalı. Bu tuhaf bir durum".

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Birkaç dakika mavi mankenlerin beyaz mankenlere karşı oynaması gibi, sonra durum tersine dönüyor; bu tuhaf bir futbol maçı".

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu gevşeklikle iki taraf da öne geçemez. Şunlara bir bakın: sadece yürüyorlar!".

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