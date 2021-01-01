Gary Neville eski dostu Ole Gunnar Solskjaer'e acımadı: Sıkıcı olamazsınız!

Manchester United'ın eski yıldızı Gary Neville, eski takım arkadaşı Ole Gunnar Solskjaer'in son oyununu 'sıkıcı' buluyor.

Gary Neville, Kırmızı Şeytanlar'ın eski menajerleri Jose Mourinho ve Louis van Gaal'ın bir zamanlar izlediği "sıkıcı" yola girmemesi için eski takım arkadaşı Ole Gunnar Solskjaer'i uyarıyor.

2020-21 sezonunda Old Trafford'da önemli galibiyetler yaşandı ve Premier Lig'de olumlu bir ilerleme kaydedildi.

Ancak son dönemlerde bir ateş eksikti ve Kırmızı Şeytanlar arka arkaya oynadıkları son üç maçtan golsüz ayrıldılar, ayrıca son sekiz maçın yalnızca ikisini kazandılar.

Gary Neville ne söyledi?

Gary Neville, Manchester United'ın sezon başında çizdiği grafiğin dışına çıkmasından korkuyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi Manchester United'ın Crystal Palace karşısında golsüz berabere kalmasının ardından Sky Sports 'a konuştu.

"Manchester United acil olarak bir şeyler yapmalı"

"Maçın sonunda bir telaş yoktu. United'ın pozisyonları gole çevirmesini bekliyordunuz. Belki gençlerden biri şans bulabilir ve gelip oyunu kazandırabilirdi, risk almayı bekliyordunuz ama Crystal Palace'ın kontra atağa çıkacağı korkusu da vardı."

"United için iyi bir gece değildi. Böyle iyi bir performans sergileyemezsiniz."

"Geçmişte Louis van Gaal veya Jose Mourinho'nun menajerlik yaptığı dönemlerde de hep söyledim, kazanabilirsin, kaybedelirsin, berabere de kalabilirsin ama sıkıcı olamazsın, bu maç oldukça sıkıcıydı."

"Oyunun uzun bir süre belirsizliğe sürüklenmesine izin veriyorlar. Bu isteksizlik ve inanç eksikliği büyük maçlarda da yaşandı şimdi ise iyi gitmeyen takımlara karşı bile aynısını yaşıyorlar."

"Maçlarda uyurgezerlik yapıyorlar. İyi olduklarını düşünüp gol atacaklarını umuyorlar çünkü bu sezon bir kez öyle oldu. İlk yarıda kötü oynayıp ikinci yarıda kazandılar. Ama şimdi bu işlemiyor."

"İyi oynamalısınız. Bazen kötü oynadığınızda sonuç alırsınız ancak sonunda silah yine size doğru dönecektir. Bu yüzden her zaman iyi oynamalısınız."

Büyük resim

Solskjaer'in öğrencileri Real Sociedad, Chelsea ve Crystal Palace maçlarında gol şansı bulamadı.

21 Şubat'ta Newcastle'a karşı 3-1 galibiyetle kazandıkları maçın 75. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviren Bruno Fernandes takımının son golünü atan isim oldu.

Manchester United, Premier Lig puan tablosunda ikinci sırada yer almasına rağmen, ezeli rakipleri Manchester City'nin 14 puan gerisinde.