Gary Neville, Manchester United'da yazın kapsamlı bir kadro temizliği yapılmasını istedi ve göreve gelen Mauricio Pochettino'ya öne çıkan altı oyuncuyla yolları ayırma çağrısında bulundu. Efsanevi bek, takımın Premier Lig tablosunun alt sıralarındaki düşüşünden kurtulması için kadronun baştan aşağı yenilenmesi gerektiğine inanıyor.

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Pochettino, Old Trafford'da krizdeki bir takımı devraldı

Pochettino, Carrington'da Michael Carrick'in yerini aldı . Manchester United'ın 22 Kasım'da Liverpool deplasmanına çıkmasına yalnızca üç gün kala göreve gelen teknik direktör, Premier Lig'de 10 maçta tek galibiyetle 18. sırada bulunan bir takımı devraldı. United, eylül ayında evinde Brighton'a yenilerek Carabao Kupası'na da veda etmişti.

Taraftarlar Old Trafford'da oyuncuları yuhalayarak tepkilerini gösterdi. Ancak Gary Neville, çalışma azmi nedeniyle Diogo Dalot'nun haksız yere günah keçisi ilan edildiğini savundu. Neville, Pochettino'nun sezon sonunda Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Mason Mount, Marcus Rashford ve Joshua Zirkzee ile yollarını ayırmasını bekliyor. Lisandro Martinez'in ise sözleşmesi gelecek yaz sona erdiğinde ayrılması öngörülüyor.

Neville, Dalot'yu savundu ve De Ligt'in gönderilmesini istedi

Stick to United programında konuşan Neville, ev sahibi taraftarların yuhaladığı Portekizli bek Dalot'yu savundu.

“Dalot'nun Denis Irwin olduğunu mu düşünüyorum? Hayır. Denis Irwin, Manchester United'ın gelmiş geçmiş en iyi beki; ikisinin adını aynı cümlede bile anmamalıyım. Ama Dalot'dan önce göndereceğim birkaç kişi var,” diyen Neville, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dalot sol tarafa kaydırıldı. [Ruben] Amorim döneminde sol kanat bekte zorlanıyordu, izlemesi korkunçtu. Buna rağmen elini kaldırıp ‘Orada oynarım. Takım için her şeyi yaparım’ diyor. Hiçbir şeyden kaçtığını görmüyorum.

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“Olağanüstü bir oyuncu değil, bunu açıkça söyleyelim. Ama hiçbir şeyden kaçmıyor. Bence düzgün bir dörtlü savunmada oynasa işini görür. Ne var ki yanında berbat bir dörtlü savunma var. Pozisyon bilgisi harika değil, topla daha iyi olabilir. Sadece çok kolay hedef hâline geldiğini düşünüyorum.”

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Neville, Dalot'yu göndermek yerine United'ın oynayamayan savunma seçenekleriyle önce yollarını ayırması gerektiğini savundu. “Mazraoui'yi ondan çok önce gönderirdim. Martinez, De Ligt... De Ligt futbol oynamıyor. Bir oyuncu sakatlığa yatkınsa ve oynamıyorsa, oynamamış olması onu her hafta sahaya çıkan ve oynamaya hazır olduğunu gösteren bir oyuncunun önüne koymak için gerekçe değil. Gerçekten güvenilir ve oynamaya hazır birini istersiniz. Bu yüzden De Ligt gitmeli.”

Pochettino'nun kadro yapılanmasında kim kalacak, kim gidecek?

Kadroyu değerlendiren Neville, Pochettino'nun hangi oyuncuları tutmak isteyeceğini anlattı. Neville şöyle dedi: “Yeni bir kaleci... Bence [Senne] Lammens'le rekabet edecek birini isteyecek. Lammens'i değiştireceğini söylemiyorum; geçen sezon devam etmek için yeterince şey gördüğümüzü düşünüyorum. Savunmacılar... [Luke] Shaw'u tutacak çünkü onu tanıyor ve muhtemelen ondan en iyi verimi alacak. Luke'la ilgili sorun sakatlıkları; onu dikkatli kullanmanız gerekecek. [Harry] Maguire'ı tutacak çünkü ona güvenecek ve onu kendisi için iş yapabilecek mücadeleci biri olarak görecek. [Leny] Yoro'yu tutacak çünkü geliştirilebilecek yönleri olduğunu düşünecek. [Ayden] Heaven'ı Championship'e kiralardım, biraz deneyim kazansın. Henüz gereken seviyeye yakın bile değil; onu içinde bulunduğu duruma sokmak haksızlık.”

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Orta sahada Neville, Pochettino'nun genç ve deneyimli birkaç oyuncuyla çalışacağını, Mount'la ise yollarını ayıracağını düşündüğünü söyledi. “Bruno [Fernandes], Kobbie [Mainoo] ve [Youri] Tielemans'ı tutardım. Mount gitmeli. [Andrey] Santos... Mauricio genç, hareketli ve agresif olduğu için onu beğenebilir; ondan bir şeyler çıkarabilir. O ve [Carlos] Baleba orta bölgede olacak. Orta sahada gidecek kişi Mount.”

Hücum hattında ise maaş yükü ve taktiksel uyum, kadroda kimin kalacağını belirleyecek. “Zirkzee kesinlikle gitmeli. Marcus'un da yüzde 100 gitmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok yüksek maaş alıyor ve bu konu yeterince konuşuldu. Ona bu maaşı ödeyemezler; bu maaş yükünden ilk fırsatta kurtulmalısınız. Amad [Diallo], [Bryan] Mbeumo, [Matheus] Cunha ve [Benjamin] Sesko ile çalışacak. [Patrick] Dorgu'yu kısa vadede kullanacak ama o da önümüzdeki birkaç yıl içinde gidecek oyunculardan biri olacak. [Manuel] Ugarte yüzde 100 gidecek.”

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Manchester United'ı düzeltmek için üç yıllık plan

Pochettino, United'ın Premier Lig tablosundaki düşüşünü durdurmaya çalışırken pazar günü Liverpool deplasmanında ilk ciddi sınavını verecek. Neville ise kadroyu düzeltmek için art arda gelen yaz dönemlerine yayılmış aşamalı bir temizliğin gerektiğine inanıyor. “Şimdi kadroya bakarsanız Martinez gider, De Ligt gider, Mazraoui gider, Mount gider derim; gelecek yazın ilk dalgası bu. Mümkünse Rashford ve Zirkzee de. Sonraki yıl ise Shaw, Maguire, Dalot ve Bruno'ya bakarsınız. Bu da ikinci dalganız olur; belki o zamana kadar Baleba ve Santos hakkında da kararınızı vermiş olursunuz.”

Fernandes, Maguire ve Shaw gibi deneyimli isimlerin ayrılıklarının ikinci aşamaya bırakılmasıyla Old Trafford'da hızlı bir çözüm gerçekçi görünmüyor. Neville sözlerini şöyle tamamladı: “Ama Mauricio Pochettino iyi iş çıkarsa bile bu kadroyu çözmesi en erken iki sezon sürer. Kadroyu çözmek üç sezon da alabilir.”